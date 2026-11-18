韓國天團BIGBANG三名成員G-Dragon、太陽及大聲剛於昨晚（17日）在啟德體育園主場館完成一連四場的出道20周年世界巡迴演唱會香港站，全城韓迷仍沉浸在演出餘溫之際，已退團的前成員李勝利（Seungri）竟被發現於凌晨時分現身香港尖沙咀街頭，引發外界關注。

韓國天團BIGBANG為慶祝出道20週年，正舉辦世界巡迴演唱會，香港站13日起在啟德主場館舉行一連四場演唱會。（啟德體育園）

BIGBANG在啟德連開四場演唱會。(ig@xxxibgdrgn)

Bigbang原是5名成員。（IG@seungriseyo_official）

網民尖沙咀野生捕獲李勝利

從流出的夜拍自拍照可見，背景清楚顯示為尖沙咀東部麼地廣場一帶，後方店舖鐵閘已經拉下，網民稱為凌晨1點偶遇。相中李勝利梳起整齊髮型，架上粗黑框眼鏡，身穿深藍色雙排金鈕西裝外套，造型斯文低調。他親自掌機自拍，面對鏡頭露出淡淡微笑，神情輕鬆。有部分網民與粉絲指其行程與前隊友巡演高度重疊，甚至猜測他緊隨出巡。

網民野生捕獲李勝利。（小紅書@Enheng456）

G-Dragon尖沙咀被網民捕獲

剛完成啟德尾場演出的靈魂人物G-Dragon，11月17日晚亦被網民拍到現身尖沙咀。片中可見G-Dragon疑似晚飯後離開，他身穿粉紅色恤衫、戴上藍色Cap帽，神情從容。他在多名保安及工作人員護送下，經昏暗後巷步出，現場保安高度戒備，陣仗十足。大批粉絲早已在門外守候，見偶像現身即興奮高呼「Oppa！Oppa！」不過，G-Dragon未有特別回應，隨即登上黑色房車離開。

G-Dragon亦於尖沙咀被網民野生捕獲。（小紅書圖片）

凌晨自拍神情憔悴惹憂心

有眼尖的網民留意到，雖然李勝利親自掌機自拍並對著鏡頭露出淡淡微笑，但在黑框眼鏡下，其面容似乎略顯憔悴，不僅眼部帶有幾分疲憊感，整體狀態亦略帶滄桑。事實上，李勝利自2019年捲入「Burning Sun」夜店醜聞，軍事法院一審裁定包括性交易中介、慣性賭博等9項罪名成立判刑3年，其後高等軍事法院二審及大法院終審改判為1年6個月，於2023年2月刑滿出獄，一舉一動仍備受爭議。2024年5月，網上曾盛傳他有意移居香港及在尖東重操舊業開設夜店，當時香港特區政府曾罕有深夜澄清，指並未接獲該名人士就任何人才入境計劃的簽證申請。近年李勝利頻繁穿梭亞洲各地，今年9月曾因捲入餐廳肢體衝突指控而登上新聞版面（他其後否認指控），至10月底又傳出已秘密結婚並將於明年榮升父親的消息。