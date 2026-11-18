容祖兒（Joey）啟德演唱會熱潮停不了！由英皇娛樂主辦的《AURA 容祖兒演唱會》，早前三場門票開售後半小時火速售罄，大會隨即宣布加開2027年1月19及24日兩場。新增兩場今日（18日）中午12時公開發售，結果再度於30分鐘內全部售罄！五場啟德演唱會一票難求！目前身在南京工作的祖兒，收到再度爆滿的喜訊，既開心又感動。今日早餐，同事叫了滿檯大閘蟹，笑言好意頭， 為她準備借「蟹蟹」諧音多謝大家支持！祖兒表示：「真係好多謝大家嘅支持，有呢個成績真係好開心。但無論做幾多場，我哋嘅準備都係一樣咁重要，希望可以做一場好show畀大家睇！」

容祖兒啟德五場全爆滿！加開兩場30分鐘再售罄！（公關提供）

五場演唱會先後售罄，網上卻仍有大量歌迷留言大呻搶不到飛。祖兒今早決定親自落場，與工作人員一齊嘗試上網搶飛，結果全軍覆沒！祖兒：「知道難搶，但冇諗過原來真係咁難！」五場全部爆滿，會否再有加場機會？祖兒坦言，暫時不會將心思放在加場問題上：「睇公司決定同大家嘅反應、feedback再研究啦。我覺得而家要做好嘅嘢，都唔係諗加唔加場，呢個比較被動。我要繼續砌好個rundown，踏實啲諗好啲內容。」

親自落場搶自己演唱會飛失敗！（公關提供）

親自落場搶自己演唱會飛失敗！（公關提供）

容祖兒升英皇董事自嘲決策力零蛋

祖兒昨日正式榮升英皇娛樂董事，歌迷隨即搞笑留言：「第一次睇自己偶像開騷，亦都係第一次睇一個公司董事做演唱會！」令祖兒忍俊不禁。

對於新身份，祖兒直言自己不懂處理生意上業務決策：「其實收到公司邀請，我當時諗，我點會識得處理業務上嘅決策？我只可以憑自己對呢個行業嘅熱愛同經驗，為自己、為公司旗下藝人提出意見，或者諗吓策劃同發展方向。」她更拿自己開玩笑：「我連演唱會揀歌都搞唔掂，斷捨離唔到！呢幾晚揀嚟揀去，揀到亂七八糟，所以大家想聽咩歌，最好留言畀我，同我一齊決策吓！」

雖然自認不擅長商業決策，但祖兒對娛樂公司的經營理念卻有自己的一套看法。她認為，一間娛樂公司不應只着眼於生意，更需要有人情味、同理心，以及對藝人的了解和尊重。既然楊博士邀請她加入董事局，她希望憑藉多年幕前經驗，為旗下藝人提供更多發展意見，亦讓他們有更大空間參與自己的事業規劃。她認為時代已經不同，藝人不應只被動接受安排，而是應該有更多機會表達想法，為自己的事業作出選擇。