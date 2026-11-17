【英皇娛樂/楊受成/謝霆鋒/容祖兒/霍汶希】英皇娛樂集團宣布重大人事任命，主席楊受成已邀請旗下兩大天王天后級藝人謝霆鋒及容祖兒加入董事局，並於今日（17日）正式履新。此舉標誌著集團進一步將前線演藝經驗與商業策略融合，冀以「藝人視角」推動跨領域業務及國際市場拓展，為集團長遠發展注入新動能。



英皇娛樂集團主席楊受成邀請旗下兩大天王天后級藝人謝霆鋒及容祖兒加入董事局。（英皇娛樂）

謝霆鋒加盟英皇逾三十載 開國功臣晉身決策層

謝霆鋒加盟英皇逾三十載，屬集團「元祖級」重要成員。他早年以歌手身份出道，其後轉戰影壇，成為香港影史上首位囊括金像獎演員獎項大滿貫的影帝。近年他積極拓展商業版圖，2016年創立品牌「鋒味」，業務涵蓋綜藝節目、線下體驗及食品銷售，成功將個人IP從流行文化延伸至生活品味領域。集團指出，謝霆鋒具備前瞻性商業視野，其對流行文化產業的深刻理解及廣闊人脈，將有助集團拓寬業務視野及部署長遠戰略。

謝霆鋒開國功臣晉身決策層。（網上圖片）

樂壇天后轉戰管理層

1998年加入英皇的容祖兒，同為集團元祖級重臣，亦是當今樂壇天后及多項香港樂壇獎項紀錄保持者。她近年積極與年輕音樂人合作，提拔後進，並於2020年當選第48屆香港「十大傑出青年」。集團認為，容祖兒的豐富閱歷及奮發向上的精神，將能激勵一眾歌手力求進步，其影響力亦有助集團推動慈善及社會正能量。

容祖兒樂壇天后轉戰管理層。（資料圖片）

楊受成、霍汶希：情如家人期待新火花

英皇集團主席楊受成表示，認識謝霆鋒時他才十六歲，彼此情如父子；而容祖兒的成長歷程則是獅子山下「爭氣」故事的體現，相信兩人加入董事局能引入嶄新思維與視野。行政總裁霍汶希女士則稱，與謝霆鋒及容祖兒識於微時，感情猶如家人，樂見彼此由藝人關係轉為工作伙伴，期待攜手延續英皇盛世。