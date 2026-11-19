TVB台慶劇《玫瑰戰爭》內地平台率先比香港早3天播出，香港首播成績亮眼，跨平台直播收視最高錄得 22.6 點（約 145 萬觀眾），成功登上收視冠軍，並刷新了年度劇集首播的最高收視紀錄。楊茜堯飾演的「復仇女王」為尋找殺死好友陳自瑤的兇手，不斷在林夏薇、姚子羚、傅嘉莉及鄺潔楹之間尋找證據，更有迷姦、援交及拍裸照的情節，掀起追劇潮。

楊茜堯飾演的「復仇女王」尋找誰是殺死陳自瑤的真兇。(劇照畫面)

鄺潔楹遭設局偷拍。(劇照畫面)

姚子羚遭拍裸照。(劇照畫面)

傅嘉莉在劇中藉機公報私仇，向陳自瑤連環狂摑多個巴掌。(劇照畫面)

《玫瑰戰爭》驚現穿崩位？

有率先看了大結局的內地網民大讚劇集夠追看性，更指劇中的女演員包括楊茜堯、林夏薇、姚子羚及傅嘉莉都演技大爆發，不過其中一幕的疑似穿崩位卻惹來網民熱議。日前有眼利的網民在社交平台分享了一張劇集截圖，圖中傅嘉莉正拿著疑似手機殼扮撳電話，更有人放大圖片，看到手機殼鏡頭位置的孔透出了傅嘉莉的髮絲。

有眼利的網民發現傅嘉莉正拿著疑似手機殼扮撳電話。（小紅書）

網民指手機殼鏡頭位置的孔透出了傅嘉莉的髮絲。（小紅書）

有大批網民都覺得畫面有點可笑。（小紅書）

傅嘉莉凌晨留言回應

有大批網民都覺得畫面有點可笑，更大讚發文者是否用顯微鏡睇劇。帖文還吸引了傅嘉莉親自留言回應，對於被指拎手機殼扮撳電話，她留言表示：「不是手機殼呀」、「是反光」。網民看到本尊在凌晨時分留言解釋，都紛紛表示驚訝，更搞笑指：「咁睇落去真係好似」、「頭髮絲都見到啦」、「可能真係是反光 但是太像頭髮絲」、「擺明係手機殼」。

傅嘉莉凌晨留言，回應穿崩位，並解釋不是手機殼。（小紅書）

傅嘉莉澄清是反光。（小紅書）

HBO神劇《權力遊戲》曾連環穿崩驚現咖啡杯

其實有不少劇集都曾經驚現穿崩位，就連HBO神劇《權力遊戲》都曾經被發現有穿崩位。2019年《權力遊戲》播出最終季，在第四集主角龍母Daenerys Targaryen（Emilia Clarke 飾）面前竟然出現Starbucks咖啡杯。此外，在大結局第6集中，在貴族會議一幕，演員腳旁出現透明膠水樽。對於劇中接連出現咖啡杯及膠水樽，HBO及後發表聲明致歉。

其實有不少劇集都曾經驚現穿崩位，就連HBO神劇《權力遊戲》都曾經被發現有穿崩位，驚現連鎖店咖啡杯。（劇集畫面）