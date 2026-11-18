無綫台慶劇《玫瑰戰爭》熱播，劇中傅嘉莉（Kelly）掌摑陳自瑤（Yoyo）的戲碼引起網民熱議，然而這場戲卻在戲外演變成「羅生門」。陳自瑤早前受訪時直言「巴巴都真打」；傅嘉莉卻有另一番說法，澄清有借位與留力。傅嘉莉今日（11月18日）出席台慶拜神時，親自回應事件。

傅嘉莉今日（11月18日）出席台慶拜神。（葉志明 攝）

強調與陳自瑤事前有溝通：絕不會令對方受傷

問到劇中與陳自瑤的掌摑戲演變「羅生門」，傅嘉莉回應時略顯無奈，她認為打人與被打的一方在感受上難免存在差異。她強調自己作為出手的一方其實承受很大壓力，因為每天拍攝場口極多，絕不能讓對手受傷，否則會影響後續拍攝進度，「捅刀唔通下下捅咩！」

傅嘉莉詳細還原當日拍攝情況，指該場掌摑戲在拍攝前，自己與陳自瑤、導演及監製都有充分溝通。她表示：「我知道有啲唔需要嘅，其實就真係唔會，係需要嗰下、可能真係好Close-up嗰個鏡頭，我就會同佢講：『我會攞手指，可能就會用返少少力』，但之前嗰啲我都係掂住去推佢嘅啫。」她更反問，若真的「下下咁啪落去」，對方早已「爆微絲血管」。提到陳自瑤為何會說「下下真打」？傅嘉莉直言：「可能佢好投入，所以感受咁樣。」

傅嘉莉出席拜神。（葉志明 攝）

形容動作戲如「跳舞」 與陳自瑤關係耐人尋味

除了這場戲外，傅嘉莉更將她與陳自瑤的另一場後樓梯爭執戲形容好像跳一隻舞，需要雙方配合才能呈現逼真效果：「我打過嚟，你也要做返少少動作，令到件事出到嚟好真，其實呢樣嘢先係叫考演技嘛！」

面對雙方說法不一被外界形容為「羅生門」，甚至傳出兩人不和的揣測，傅嘉莉連忙否認：「冇。其實我做打人嗰個好大壓力，打到佢或者打唔啱，要佢NG，我都唔想。所以大家要配合，仲要配合攝影機。」她亦透露總監製鍾澍佳對整個排戲及拍攝過程非常知情，清楚她是如何做法，絕非真的用力打向對方。

被問及事後有否就「羅生門」事件與陳自瑤私下溝通，傅嘉莉坦言兩人「沒有咁嘅機會」。至於被記者追問兩人私下是否朋友關係時，傅嘉莉一度猶豫，隨後笑言：「拍戲囉。（係咪朋友？）大家都係同事啦，都係同事啦。」回應耐人尋味。

傅嘉莉談拳摑羅生門。（葉志明 攝）

考獲珠寶鑑證文憑首戴四方帽

另外，除了回應劇集風波，傅嘉莉透露在無綫台慶上，將與陳煒、姚子羚及陳敏之有一個「炫舞女王」環節，身穿度身訂造的「V」領戰衣大跳性感舞步，更會即場挑戰「Quick Change」（極速換裝），向幕後致敬。此外，她亦喜迎人生另一里程碑，修讀珠寶鑑證課程的她，本月將人生首次戴上四方帽出席畢業典禮，彌補多年的願望，內心很感動。

傅嘉莉掌摑陳自瑤。（YouTube@TVB USA Official）

陳自瑤被打。（YouTube@TVB USA Official）