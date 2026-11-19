《香港01》收到獨家消息，報料者指目擊參與《女神配對計劃2》節目的俞可程與一名男子舉止親密，報料者更聲稱男方疑似已有家室，並指出其導演身份！



俞可程被爆料。(盧振輝 攝)

深夜天盛苑現身 落車繑手攬錫

根據報料者提供的現場照片可見，11月5日（四）當晚一名疑似俞可程的女子與一名戴眼鏡的男子在一輛私家車旁有身體接觸。兩人隨後並肩步行，女方身穿淺色連身裙，期間一直繑著男方的手臂。報料文字形容，兩人在車外及落車後均有「摸」及「錫」等親熱舉動，表現並無避忌。

男方駕車。（受訪者提供）

貼心等埋俞可程。（受訪者提供）

俞可程繑實男方隻手。（受訪者提供）

俞可程繑實男方隻手。（受訪者提供）

好親密。（受訪者提供）

煙頭，最緊要掉啱位。（受訪者提供）

男伴被指為導演 疑利用權力助女方入節目

報料者提及，自己曾經與照片中的男子共事，並指出「佢好似有老婆㗎」，直指俞小姐疑似做「小三」。此外，《香港01》向另一消息人士求證，進一步指該名男伴為一名導演，稱該導演當時已暗中傾慕俞可程，並利用自身權力，將原本沒有機會的俞可程加入到《魔音女團》的節目當中。對於男方是否已婚，消息人士指疑似已離婚。

俞可程被安排入《魔音女團》。（葉志明 攝）

傳二人交往無避忌 揸男方車惹側目

其實早前已有攝製隊拍攝到兩人疑似拍拖，但女方依然未有避忌，與該名導演關係火熱，兩人在經常出席的「女神計劃」活動中，曾被其他參與者及工作人員目擊他們「細聲講大聲笑」及接送放工。報料者更聲稱有人曾目睹俞可程駕駛男方的車輛出入，令其他「女神」為之側目。

衣著與測量師學會晚宴照片吻合

報料者推測，女方當晚是出席測量師學會晚宴後收工會合男方。翻查網上社交媒體資料，確實有一張由建築公司帳號發布的照片顯示，一名女士身穿與當晚天盛苑被拍女子完全相同款式的淺色蕾絲晚裝裙，與另一名男士在香港會議展覽中心的晚宴場合合照。該社交媒體照片中的女士，其外貌及衣著均與被網民拍到深夜會見男伴的女主角特徵高度吻合。