曾擔任《東張西望》主持及參與配對節目的俞可程，其感情生活及言行一直備受關注。近日她再次捲入輿論風波，有報料人提供圖文，指她疑似與一名導演過從甚密。根據最新的報料相片顯示，十一月五日深夜，俞可程於天盛苑樓下與一名戴眼鏡男子在私家車旁互動。兩人隨後在街上步行，女方一直挽著男方手臂，期間更被指有親吻等親暱舉動。報料者透過比對社交平台照片，指出女方當晚的淺色連身裙與出席測量師學會晚宴時的衣著完全相同。

「東張女神」俞可程。(節目截圖)

報料人進一步指出，該名男子為一名導演，疑已婚並有家室。另外有第三方消息指，男方疑曾運用其在製作組的影響力安排俞可程加入選秀節目《魔音女團》，而兩人在工作場合亦未有避嫌，經常被目擊高聲談笑，女方更曾被指駕駛該男子的車輛代步出入。其實回顧俞可程入行兩年以來的發展，類似的爭議事件已非首次發生。

咖啡店密會男同事 惹隱瞞戀情風波

早在今年八月，俞可程曾被拍到與一名男士在咖啡店密會。由於當時她正參與戀愛配對節目，隨即被外界質疑她隱瞞非單身狀態。她事後親自作出澄清，解釋該名男士為同公司的導演，雙方當時僅屬為快餐店廣告進行剪接的工作交流，並非情侶關係，她更笑言日後會要求男同事掛上工作證以避嫌，事件才得以平息。

街頭約會被網民斷正。（網上照片）

妝容出事惹負評 幽默回應史力加太太稱號

除了感情風波，俞可程的螢幕形象與言論亦不時成為網民焦點。在參與《女神配對計劃2》期間，她曾因一集節目中的紅髮及疑似過量使用感光碎粉的亮面妝容惹來廣泛批評，更被網民戲稱為動畫角色「史力加太太」。面對海量負評，她展現出高情商，大方承認造型有改善空間，成功以幽默態度化解造型危機。

在參與《女神配對計劃2》期間，她曾因一集節目中的紅髮及疑似過量使用感光碎粉的亮面妝容惹來廣泛批評。（節目截圖）

被網民指似「史力加太太」。（Threads截圖）

自爆大學獲15男追求 晒舊照平息誇大質疑

此外，她曾在節目中自述大學迎新營期間同時獲得十五名男生追求，言論隨即惹來誇大質疑。她其後在社交平台公開大學時期的舊照，並以「讀工程的女生較受歡迎」作自嘲式解釋。

自爆Ocamp獲15男狂追被指「作大」。（截圖）

爭寵暗鬥傳聞不斷 職場人際關係惹關

在職場人際關係方面，俞可程自出道以來亦屢傳是非。坊間多次流傳關於她與其他女藝人之間的競爭與爭寵傳聞，有消息指她曾因工作機會及人事關係問題與他人產生摩擦，甚至驚動管理層。綜合她入行短短兩年的經歷，從感情疑雲、造型風波到辦公室是非，其公眾形象可謂充滿話題性。