TVB台慶劇《玫瑰戰爭》劇情逐漸變得緊湊，由楊茜堯飾演的「復仇女王」為尋找殺死陳自瑤的兇手，不斷徘徊在林夏薇、姚子羚、傅嘉莉及鄺潔楹中找證據。劇集圍繞娛樂圈百態，難免有不少鹽花，之前就已經有迷姦、援交及裸照的部分，今日（20日）一集則有馬國明跟傅嘉莉的床戲，以及陳自瑤被迷姦的更多畫面。

今集則有馬國明跟傅嘉莉的床戲，以及陳自瑤被迷姦的更多畫面。(影片截圖)

傅嘉莉豁出去主動獻吻 馬國明拍床戲超緊張

雖然是馬國明跟傅嘉莉的床戲，但就以搞笑為主，劇情講到二人需要拍攝親熱戲，馬國明覺得因為與傅嘉莉太熟，所以有點尷尬。但傅嘉莉表示是為了報復陳展鵬，所以豁了出去，就主動親上了馬國明，馬國明緊張的大手還用手弄鄒了玫瑰花。二人轉移陣地到床上繼續親吻，親到在床上滾來滾去。

馬國明傅嘉莉床戲極爆笑。(影片截圖)

馬國明同傅嘉莉。(影片截圖)

傅嘉莉主動親吵馬國明。(影片截圖)

馬國明同傅嘉莉親吻得很激烈。(影片截圖)

馬國明同傅嘉莉親吻得很激烈。(影片截圖)

鏡頭背後大反差 馬國明激吻後甩妝極搞笑

不過，鏡頭一拉遠就見到一班人在床邊幫忙撒花瓣、扇風、打燈等，情況十分搞笑。而最好笑的一定是馬國明拍完這一幕親熱戲的樣子，臉上的妝已經脫落，整張臉都白了一片。

馬國明傅嘉莉床戲背後。(影片截圖)

國明激吻後甩妝極搞笑。(影片截圖)

陳自瑤迷姦片終曝光 楊茜堯直指姚子羚是幕後黑手

除了搞笑床戲外，還有一幕是陳自瑤被迷姦的內情，劇情講到鄺潔楹向林夏薇求助，透露持有陳自瑤被迷姦的錄影USB，卻在交收時反悔加價，遭打手毆打，更被車蓄意撞至昏迷。USB最終落入楊茜堯手中，她看後大為震撼，直指姚子羚是幕後黑手。而楊茜堯看見的影片，原來就是在私人會所內的偷拍片段，片中可見陳自瑤被失去了自我意識，任由擺佈，最後被一男子拉開衣服再推下床。

陳自瑤迷姦片終曝光。(影片截圖)

陳自瑤被迷姦片的USB最終落入楊茜堯手中。(影片截圖)