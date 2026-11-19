現年65歲的前TVB金牌司儀盧敏儀（Money），自1997年下嫁導演兼製作人孫敬安後便淡出幕前，轉戰法律界成為執業大律師。雖然鮮有公開露面，但她在圈中人緣依然甚佳。日前，盧敏儀與丈夫孫敬安再度「拍拖」出席圈中好友飯局，同場還有唐韋琪、鄧英敏等熟悉面孔，眾人聚首一堂氣氛融洽。

盧敏儀大律師曾是《勁歌金曲》節目主持人。丈夫孫敬安（左）成立「馬天尼娛樂」，為藝人舉辦演唱會。（張嘉敏攝）

盧敏儀於80年代已加盟無綫，在1997年跟丈夫孫敬安結婚而息影，近年已鮮有公開露面。（《勁歌金曲頒獎典禮》截圖）

夫妻形影不離近30年狀態極佳

從友人分享的聚會合照中可見，坐在前排左下方的盧敏儀化上淡妝，神態從容自在，一雙招牌「腰果眼」與當年做主持時幾乎毫無分別，保養得宜。而丈夫孫敬安則站在她身後默默守護，夫妻倆一前一後相當合拍。兩人自1997年結婚至今已攜手走過接近30個年頭，多年來出席大小場合均形影不離，是圈中公認的模範夫婦。

事實上，盧敏儀近期亦不時現身圈中聚會敘舊。除了今年7月曾與丈夫一同出席「全球華人流行音樂總會六周年會慶慈善舞會」外，本月上旬兩人亦雙雙亮相《2026 EYT 好友會聯歡聚會》，與苗僑偉、戚美珍、陳百祥等一眾電視圈元老聚首。當時被傳媒追問昔日搭檔蔡楓華入紙申請紅館檔期一事，身為資深大律師的盧敏儀亦僅以一句「盡在不言中」淡然回應。

盧敏儀日前與導演丈夫孫敬安一同出席圈中好友飯局，同場還有唐韋琪、鄧英敏等熟悉面孔。（網上圖片）

二人亦雙雙亮相《2026 EYT 好友會聯歡聚會》場面十分熱鬧！（盧振輝 攝）

曾疑患乳癌老公兩度落淚

盧敏儀與孫敬安相愛近30載，背後全賴一份深厚的包容與體諒。早在2017年兩人舉辦結婚20周年派對時，盧敏儀便曾公開剖白對丈夫的感激之情。她透露有一次接受身體檢查時，一度懷疑自己患上乳癌，孫敬安因極度擔心太太而當場抱著她痛哭。幸好其後尋求專家再作抽組織化驗，證實只是虛驚一場，孫敬安隨即喜極而泣，愛妻之情溢於言表。

盧敏儀亦曾坦言自己性格有時比較任性，但結婚多年來反而是丈夫主動為她作出改變，是個不折不扣的好老公。談到兩人的生活日常，盧敏儀近年受訪時笑言自己是個「沉悶的太太」，放假只想留在家中放空腦袋休息，連執拾行李去旅行也嫌麻煩。身旁的孫敬安則忍不住笑著「投訴」，指太太連去旅行或看電影都不肯陪伴，老夫老妻的日常鬥嘴既搞笑又溫馨。

老夫老妻日常鬥嘴超溫馨。（陳順禎攝）

棄金牌司儀光環 拜師清洪轉行做大狀助鍾鎮濤脫罪

回顧盧敏儀的演藝與轉型之路，絕對稱得上是圈中的「學霸」傳奇。她早在中學時期讀名校庇理羅士女子中學及新法書院，曾赴英參與青少年交流，因主持《少年警訊》展露過人口才，更曾獲警務處處長頒發嘉許狀。再於香港公開大學修讀工商管理，更於港大SPACE攻讀倫敦大學校外法律學士課程。加入無綫後，她迅速成為力捧司儀，不但是音樂節目《勁歌金曲》的第一代主持，亦多次與已故金牌司儀鍾保羅拍檔主持大型直播晚會，口才與執生能力備受肯定。

然而在事業如日方中、1997年步入婚姻殿堂後，盧敏儀毅然選擇淡出娛樂圈重返校園。38歲的她透過香港大學專業進修學院修讀倫敦大學法律學士課程，其後再進修完成法律碩士學位，並拜入著名資深大律師清洪門下成為徒弟，成功由當紅司儀轉型為專業大律師。執業多年來，她曾多次為曾志偉、張慧雯等圈中人提供法律支援。其中最為人熟知的，莫過於2011年藝人鍾鎮濤與前妻章小蕙胞妹章小婉發生衝突而被控一案，當時正是由盧敏儀代表出庭辯護，最終成功協助鍾鎮濤獲判無罪。

盧敏儀早在1998年修讀倫敦大學校外課程的法律學士，2003年完成碩士課程後投身法律界，現已為大律師，於清洪大律師事務所工作。（袁曉君 攝）