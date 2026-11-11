盧敏儀淡看蔡楓華入紙紅館　曾傳關係決裂坦言已斷聯：盡在不言中

撰文：亞瑟
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無綫經典長壽綜藝《歡樂今宵》一眾元老級功臣昨晚（10日）齊聚一堂，盛大舉行《2026 EYT 好友會聯歡聚會》，現場星光熠熠、溫情滿溢。出席名單橫跨半個世紀的電視黃金歲月，包括苗僑偉（三哥）與戚美珍夫婦、陳百祥（阿叻）與黃杏秀、陳欣健、金牌監製李添勝，以及轉行法律界的前藝人盧敏儀與丈夫孫敬安等。而全場話題焦點之一，落在息影多年、如今已為資深執業大律師的盧敏儀身上，面對昔日出資相助卻最後關係決裂的「紅唇王子」蔡楓華，近日再度掀起多番風波，盧敏儀從容給出回應。

場面十分熱鬧！（盧振輝攝）
盧海鵬亦有出席。（盧振輝攝）

淡看蔡楓華入紙紅館　坦言斷聯多年

早年間，盧敏儀與丈夫孫敬安曾熱心拉線出資協助「紅唇王子」蔡楓華重踏舞台開騷，惟其後傳出雙方在演唱會製作理念及對事物看法上產生嚴重分歧，最終關係決裂。近日，蔡楓華高調於社交平台發文，宣告已正式入紙申請明年度的紅館檔期，企圖再戰歌壇巔峰。當被問及舊友籌備開騷一事，盧敏儀神色淡然自若，坦言從旁人口中略知一二，但明言兩人私下早已音訊全無：「真係冇聯絡好耐，而且連佢嘅電話號碼都一早冇咗。」

盧敏儀（左一）首度回應蔡楓華重返紅館。（盧振輝攝）

盧敏儀妙答蔡楓華法律諮詢

除了個唱動向，蔡楓華早前現身翁靜晶主理的熱門法律網絡頻道《危險人物2.0》，大爆當年轟動一時的樂壇喋血黑幕，聲稱自己當年因洽談紅館開騷得罪有勢力人士，在深圳遭30多名狂徒伏擊圍毆，右眼更遭人以兇器「鐵蓮花」重創導致創傷性青光眼永久受損（後經翁靜晶查證口供更正案發時間為2005年3月20日），言論旋即掀起網民瘋狂熱議。作為昔日戰友兼現職大律師，盧敏儀被問及此事時，坦承連現身法庭工作期間亦曾遭同行好奇打探。面對這段撲朔迷離的陳年往事與血案，盧敏儀僅耐人尋味地拋下一句：「盡在不言中。」

至於若蔡楓華在追討公道或日後人生規劃上有需要，會否願意以專業大律師身分施以援手提供法律諮詢？盧敏儀隨即展現出大方兼風趣的從容氣度，笑意盈盈地妙答：「如果佢真係嚟搵我，佢會係我一個client（客戶）。」

盧敏儀（左）（IG@lau_sin_yee）
好熱鬧！（盧振輝攝）
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