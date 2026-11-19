曾擔任《東張西望》主持及參與配對節目的俞可程，參加TVB節目《女神配對計劃2》後感情生活及言行備受關注。近日她被報料者大爆與一名男子在街上舉止親密。其實除了報料者外，她亦多次被網民拍到疑似與同一名男子同出同入。有指這位男子就是TVB的導演，男方更疑似已有家室。

俞可程疑搭上TVB導演被當街斷正 早前受訪時堅稱單身

在參與《女神配對計劃2》期間，她曾因一集節目中的紅髮及疑似過量使用感光碎粉的亮面妝容惹來廣泛批評。（節目截圖）

俞可程參加TVB節目《女神配對計劃2》後感情生活及言行備受關注。(節目截圖)

俞可程疑搭上TVB導演被當街斷正。（受訪者提供）

俞可程繑實男方隻手，有指這位男子就是TVB的導演，男方更疑似已有家室。（受訪者提供）

男伴被指為導演 疑利用權力助女方入節目

報料者提及，自己曾經與照片中的男子共事，並指出「佢好似有老婆㗎」，直指俞小姐疑似做「小三」。此外，《香港01》向另一消息人士求證，進一步指該名男伴為一名導演，稱該導演當時已暗中傾慕俞可程，並利用自身權力，將原本沒有機會的俞可程加入到《魔音女團》的節目當中。對於男方是否已婚，消息人士指疑似已離婚。

已婚TVB導演鄭韜畧（Marcus）。（讀者提供）

俞可程被安排入《魔音女團》。（葉志明 攝）

4月發文暗示愛上不該愛的人？

翻看俞可程的社交平台，她曾經於4月26日在IG出Post，片中她問大家有沒有試過愛上一個不應該愛的人：「你明明知道唔應該繼續 但偏偏你就對佢心動 會唔會係因為明知冇可能 先至會愛上？但係如果一開始冇感覺 又點會開始呢？人與人之間嘅chemistry 都冇辦法用科學去解釋到 點解有人初見便心動 有啲人識咗好耐都係冇嘢講」。俞可程更續指世事有時好荒謬，因為永遠都猜不到會遇見誰，有時亦猜不透自己的心：「明知不該，偏偏最真 最痛的，不是不能愛 而係明知不能 卻還是愛了」。

俞可程曾經於4月26日在IG出Post，片中她問大家有沒有試過愛上一個不應該愛的人。（IG/@kanissyu）

片中她字字虐心，表示：「明明知道唔應該繼續 但偏偏你就對佢心動」。（IG/@kanissyu）

俞可程更指會否因為明知道沒有可能才會愛上不應該愛的人。（IG/@kanissyu）

俞可程更指會否因為明知道沒有可能才會愛上不應該愛的人。（IG/@kanissyu）

雖然俞可程沒有直接指是自己愛上了不該愛的人，但片中內容卻引人遐想。（IG/@kanissyu）