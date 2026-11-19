俞可程與已婚TVB導演當街纏綿斷正 4月發文疑暗示愛上不該愛的人
撰文：吳順芯
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曾擔任《東張西望》主持及參與配對節目的俞可程，參加TVB節目《女神配對計劃2》後感情生活及言行備受關注。近日她被報料者大爆與一名男子在街上舉止親密。其實除了報料者外，她亦多次被網民拍到疑似與同一名男子同出同入。有指這位男子就是TVB的導演，男方更疑似已有家室。
男伴被指為導演 疑利用權力助女方入節目
報料者提及，自己曾經與照片中的男子共事，並指出「佢好似有老婆㗎」，直指俞小姐疑似做「小三」。此外，《香港01》向另一消息人士求證，進一步指該名男伴為一名導演，稱該導演當時已暗中傾慕俞可程，並利用自身權力，將原本沒有機會的俞可程加入到《魔音女團》的節目當中。對於男方是否已婚，消息人士指疑似已離婚。
4月發文暗示愛上不該愛的人？
翻看俞可程的社交平台，她曾經於4月26日在IG出Post，片中她問大家有沒有試過愛上一個不應該愛的人：「你明明知道唔應該繼續 但偏偏你就對佢心動 會唔會係因為明知冇可能 先至會愛上？但係如果一開始冇感覺 又點會開始呢？人與人之間嘅chemistry 都冇辦法用科學去解釋到 點解有人初見便心動 有啲人識咗好耐都係冇嘢講」。俞可程更續指世事有時好荒謬，因為永遠都猜不到會遇見誰，有時亦猜不透自己的心：「明知不該，偏偏最真 最痛的，不是不能愛 而係明知不能 卻還是愛了」。