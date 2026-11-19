無綫（TVB）戀愛真人騷《女神配對計劃2》話題不斷，其中前《東張西望》主持俞可程近日突然緋聞纏身，被報料者大爆與一名戴眼鏡男子在街頭舉止親密，繑手漫步兼車旁熱吻，更被指曾駕駛男方座駕代步。事後男方身份極速曝光，背景相當猛料，為TVB綜藝科高級導演鄭韜畧（Marcus），其父親更是香港潮州商會副會長鄭敬凱。事件爆出後，有傳原本已為今晚（19日）台慶序幕跳舞環節排練的俞可程，疑為避風頭遭緊急飛出，全面缺席台慶盛事。

貼心等埋俞可程。（受訪者提供）

俞可程繑實男方隻手。（受訪者提供）

俞可程繑實男方隻手。（受訪者提供）

好親密。（受訪者提供）

疑運用職權安插女方入《魔音女團》

據了解，鄭韜畧現為TVB綜藝科高級導演，曾負責《魔音女團》、《剪裁魔法師》及《聲生不息》等多個重頭綜藝節目。有消息指兩人在工作場合亦未有避嫌，經常高聲談笑，更有指男方疑運用製作組職權，將原本無緣入圍的俞可程硬塞進選秀節目《魔音女團》。回顧俞可程今年4月參加《女神配對計劃2》受訪時仍堅稱單身，但同月26日她卻在IG拍片感性發文，問網民有否試過「愛上一個不應該愛的人」，直言「明明知道唔應該繼續但偏偏你就對佢心動」，字句耐人尋味。

俞可程在官方紅地氈名單中。(盧振輝 攝)

俞可程在官方紅地氈名單中。(IG@kanissyu)

俞可程傳遭緊急飛出本次台慶。（IG@kanissyu）

男方聲稱已離婚 太太仍陪兩老睇騷惹疑雲

鄭韜畧不僅在台前幕後吃得開，家底更是相當豐厚。其父鄭敬凱來頭不少，現為香港潮州商會副會長及冠忠巴士集團中國業務總監，曾任該集團董事。翻查冠忠巴士年報，鄭敬凱主理集團內地業務，涵蓋重慶酒店管理、四川旅遊景區發展、湖北襄陽客運業務及策劃低空經濟發展項目。

父為香港潮州商會副會長鄭敬凱。（讀者提供）

潮州商會副會長鄭敬凱娶新抱時，一班政商好友齊到賀其于飛之喜。（讀者提供）

感情生活方面，鄭韜畧早於2017年已成家立室，當時父親更廣邀政商界猛人出席婚宴，婚後太太為他誕下一子一女。雖然鄭韜畧近年對外聲稱已經離婚，但有指其太太早前仍陪伴鄭敬凱夫婦一同欣賞演唱會，期間更親切地以「老爺奶奶」稱呼兩老，令鄭韜畧頓時陷入「一腳踏兩船」的疑雲，而一路標榜單身的俞可程亦因此捲入「小三」風波。

超猛家底！（讀者提供）