珠寶大亨謝瑞麟孫女Bethany Tse近年以KOL身分，頻頻在社交平台分享個人生活。早前她透露19歲大學未讀完已懷孕生子，25歲擁有三個小朋友，其老公則是相差9歲的韓國人，一家人居於加拿大自食其力。Bethany曾瞞住家族身份同韓國老公拍拖3個月，更「逼供」老公是否為錢而娶她，但韓國老公力證真心。Bethany近日再拍片爆韓國老公見豪門父母的情況，第一次見面即被一件事嚇親！

謝瑞麟孫女Bethany Tse貼出全家福。（IG@bethany.tse）

Bethany 19歲就做年輕媽媽。（IG@bethany.tse）

Bethany坦言不後悔。（IG@bethany.tse）

Bethany揭韓國老公首次見豪門父母經歷

Bethany日前拍片分享首次帶韓國老公見家長的經歷。Bethany問老公第一次見家長時最令他驚嚇的是甚麼，Bethany老公笑言有幾件事，他說：「最令我印象深刻是每次穿很多衣服，酷熱天氣還穿着外套，還穿上襯衫。」Bethany老公直搖頭道：「無法接受，千萬不要這樣。」Bethany認為這是香港文化，她解釋香港外面很熱，入商場很凍，才因而有夏天還穿很多衣服的文化。

Bethany Tse一家人很溫馨。（IG@bethany.tse）

謝瑞麟孫女Bethany 19歲懷孕生子不後悔

謝瑞麟曾坐擁20億身家，惟他於2000年被高院頒令破產，4年後獲撤銷破產令，又於2008年因串謀公司高層提供一億7000萬元非法回佣及盜用公款罪成，被判入獄3年3個月。謝瑞麟後人依然生活不俗，去年歌手MC張天賦出席Rosewood酒店富貴婚禮，新娘被爆為謝瑞麟珠寶（417）創辦人謝瑞麟之子、謝達峰（Tommy）及太太謝邱安儀（Annie）的女兒Atalie。

謝瑞麟另一孫女Bethany Tse近年熱衷做KOL分享人生經歷。她曾拍片透露，19歲與老公一起不久便懷孕生了第一個小朋友，當時她正就讀大學一年級，她為生B休學了一年，而復學後生活亦圍繞住家庭，未能享受一般大學生活，她說：「我每次一落堂就返屋企湊BB，我甚至一個朋友都冇識過，我驚有咗朋友就想去玩。」Bethany於最後一個學期懷上了第二胎。然而她仍然不放棄學業，最後與同齡人一樣準時畢業。雖然辛苦，但Bethany不後悔生BB，她認為「後生媽媽唔一定等於失敗。」而她25歲已擁有三個小朋友。

Bethany爆韓國老公見豪門父母經歷。（IG@bethany.tse）

Bethany老公指最驚嚇是夏天着很多衣服。（IG@bethany.tse）

Bethany曝光家人照。（IG@bethany.tse）

Bethany老公指無法接受。（IG@bethany.tse）

Bethany認為是香港文化。（IG@bethany.tse）