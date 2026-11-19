已故富商林百欣孫女、林建岳與前妻謝玲玲的大女林恬兒（Emily）是城中知名的百億千金，2014年與已故富商何柱國兒子何正德（Kent）結婚，兩人育有一子一女。不過早前驚傳豪門婚姻觸礁，有網民直擊何正德於加拿大溫哥華與一名長髮墨鏡女互動親密，其後何正德與新歡在巴黎影的親密寫真曝光，兩人又攬又錫，相當高調！雖然何正德與林恬兒傳出婚變以來，至今未有公開交代婚姻狀況，但兩人似乎已各自展開新生活。上月中林恬兒迎來42歲生日，她在社交平台大曬慶生靚相；而何正德亦在凌晨於IG公開多張與新歡Janelle的親密合照，高調放閃！近日，小紅書瘋傳一張林恬兒與一名男子的極度親密合照，相中男方更被指是JW（王灝兒）的舊愛葉韋彤（Tarzan），隨即掀起熱議！

林恬兒2014年與富商何柱國兒子何正德（Kent）結婚。（IG@emilylam.ho）

今年8月有網民在Threads爆料，直擊何正德於加拿大溫哥華與一名長髮墨鏡女互動親密。（影片截圖）

今年9月何正德與新歡在巴黎影的親密寫真曝光。

林恬兒慶祝42歲生日。（IG@emilylam.ho）

何正德在凌晨於IG公開多張與新歡Janelle的親密合照，高調放閃！（IG@kentucky.ho）

林恬兒燭光慶生面貼面錫臉 男方疑似JW前度葉韋彤

日前，有網民在小紅書發布一張照片，指是林恬兒與「新男朋友」的甜蜜約會照。相中男方緊閉雙眼，親吻女方的臉頰，而林恬兒則對着鏡頭甜笑。有眼利的網民認出男方是JW王灝兒的舊愛、前卓悅太子爺葉韋彤（Tarzan）。據知，該張照片是林恬兒用自己的手機拍攝，並存放在其私人iCloud帳戶內，她隨後已將照片刪除，照片只保留在「最近刪除」相薄中，她亦從未與任何第三方分享。

有網民在小紅書發布一張照片，指是林恬兒與「新男朋友」的甜蜜約會照。（小紅書圖片）

有眼利的網民認出男方是JW王灝兒的舊愛、前卓悅太子爺葉韋彤（Tarzan）。（IG圖片）

狀態大勇。（IG@emilylam.ho）

今年元旦Party兩公婆最後同框。（IG@emilylam.ho）

今年6月林恬兒出席何猷君與奚夢瑤在法國舉行的婚禮。（IG@emilylam.ho）

葉韋彤亦有出席婚禮。（IG截圖）

據知Tarzan是林恬兒細佬林孝能的好友。（IG@emilylam.ho）

林恬兒私照外洩 發律師信促何正德交代

據知情人士指，林恬兒與何正德過往曾共用iCloud帳戶，自今年3月起，何正德已沒有獲得林恬兒的許可權訪問其照片或帳戶內的其他私人材料，換言之，何正德可能是除林恬兒以外唯一可以進入該帳戶的人。如今私人照片流出，令人懷疑涉及未經授權的存取，知情人士更大爆，林恬兒發現事件後，已即時透過律師向前夫何正德發出律師信。

林恬兒與何正德曾經恩愛。（IG@emilylam.ho）

林恬兒。（IG@emilylam.ho）

貴氣。（IG@emilylam.ho）

林恬兒同媽媽謝玲玲。（IG截圖）