無綫年度盛事《萬千星輝賀台慶》日前（19/11）假將軍澳電視廣播城隆重舉行。自2015年奪得《香港小姐競選》「友誼小姐」並簽約入行至今已有11年的林凱恩（Iris），今晚驚喜以一身「畢業生」造型現身台慶紅地氈，在閃亮白色晚裝外披上黑色畢業袍，更在「59週年」台慶佈景板前高高拋起四方帽拍照留念，正式為效力11年的「母校」畫上圓滿句號。

林凱恩身穿黑色畢業袍正式答別無綫。（吳子生 攝）

穿畢業袍拋四方帽留念 親製散水餅答謝台前幕後

林凱恩在紅地氈拍照期間心情大靚，除拋起四方帽外，亦擺出「心心」等可愛甫士拍照。隨後她脫下畢業袍，以一襲綴滿珍珠與閃石的白色斗篷式晚裝配襯水晶頭飾獨家接受《香港01》訪問。談及今晚別出心裁的告別儀式，林凱恩坦言感覺確實猶如正式畢業，並特意準備了「散水餅」答謝一眾共事多年的台前幕後人員：「係呀，如無意外應該最後一次喺呢間公司、同呢間公司一齊過生日啦，咁都好開心嘅，喺度都過咗11個年頭啦。感覺真係似自己畢業囉，即係最開心係識到台前幕後嘅所有人，佢哋都好有愛，所以我特登整咗啲散水餅畀大家，趁住呢個咁開心嘅時間，嚟同大家講聲多謝同埋感恩有大家伴住。」

感恩《愛·回家》遇「Bonnie」 僅考慮三四日決定跳出舒適圈

入行11年來，林凱恩憑藉在處境劇《愛·回家之開心速遞》中飾演「譚育英（Bonnie）」一角成功入屋，深受觀眾喜愛。被問到為何作出離巢決定，林凱恩表示一切皆是命運安排，並感激公司多年來的栽培，讓她發掘到自己的演藝潛能：「呢個決定係命運嚟嘅，我始終都覺得喺呢度學咗好多嘢，同埋試咗好多嘢，都好感恩遇到『Bonnie』或者遇到好多唔同嘅角色，無論係綜藝定係演戲都好，都畀咗一個機會我知道自己有一個表演嘅能力。我都好希望嚟緊無論係用咩形式都好，會繼續可以陪住大家。」

林凱恩效力11年告別無綫！（IG截圖）

林凱恩效力11年告別無綫！（IG截圖）

林凱恩效力11年告別無綫！（IG截圖）

至於這項重大決定究竟醞釀了多久，以及TVB方面有否出手挽留，林凱恩笑言自己僅考慮了三、四日便下定決心，希望趁機跳出舒適，家人亦十分支持她的選擇：「都冇呀諗好耐，應該可能三四日囉。公司有同我傾嘅，但係都係覺得自己努力下先囉，可能喺呢度都一段時間，喺呢個舒適圈太耐，可能試下出去睇下多啲個大啲嘅世界。屋企人只要我開心就得啦，佢哋都覺得喺呢度被保護得太多啦，可以試下都無妨嘅，我自己OK就OK囉。」

親解工作量減少傳聞及合約限制 計劃放假環遊世界

外界向來關注藝人離巢後會否受合約條文限制之後發展，林凱恩對此大方澄清，並形容TVB就像她的家一樣：「好多謝公司，佢又冇限制我點樣，始終我都係覺得公司就好似屋企咁樣啦，佢哋都會希望我發展好嘅，我始終都係喺呢度大。」

林凱恩感激無綫多年來的栽培。（吳子生攝）

被問及是否因為近期工作量減少而萌生外闖念頭，林凱恩坦然表示希望藉此機會多出外旅行、見識世界，探索自己一個人能走多遠。向來熱愛旅遊的她更透露，接下來打算給自己放一個悠長假期，甚至笑言不排除展開「環遊世界」之旅：「都想㗎，咁就可以去多啲旅行，我都好開心亦都好想知道，自己一個人之後可以睇到幾多嘢。（去旅行）會呀！最鍾意去旅行啦我，向來都好鍾意。甚至可能環遊世界㗎！係開心嘅。」