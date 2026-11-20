現年39歲的陳庭欣（Toby）自去年底宣布與拍拖8年的彩豐行老闆楊振源（Benny）分手後，感情去向一直備受關注。近日有報道指她已秘密「封盤」半年，新歡是年約四十多歲的燈飾生意老闆Gary，是 KOFFA LIGHTING 的創辦人，曾負責不少名店的燈光設計。Gary雖不及舊愛楊振源家底厚，但「掹車邊」都可說在上流圈子打混。

有指陳庭欣與Gary因打匹克球（Pickleball）撻着，更稱男方在4、5個月前才辦妥離婚手續。消息更指，Gary今年初曾力追前女團Super Girls成員趙慧珊（Aka），更以公司名義贊助對方舉辦「Aka C. X Koffa」畫展以博取芳心，可惜最終慘食檸檬。

陳庭欣被影到今早現身Gary爸爸的安息禮，並全程陪陪男友在教堂門外送客。對此，陳庭欣今日接受《香港01》電話訪問，她說：「希望佢同佢嘅家人節哀順變。」並親自拆解這段緋聞，全盤否認戀情並直言：「知情人士應該一知半解！」

Toby近年熱愛打匹克球，更傳因志趣相投戀上燈飾公司老闆。（ig@toby_yanyan）

有指Gary今年初曾力追前女團Super Girls成員Aka趙慧珊，更以公司名義贊助對方舉辦畫展，可惜慘食檸檬。（ig@aka_chio）

澄清相識時間線 否認單獨約會

對於報道指她與Gary是今年4月透過打波認識，Toby首度開腔糾正時間線，直指爆料者「一知半解」：「大家對我感情情況好關心，我現在好擔心同人出去食飯會被人寫被人影。知情人士寫話我識Gary係4月開始，其實我哋識咗係未玩Pickleball時已經識，識超過年半，差不多兩年，不是咁寫。」

被問到兩人是否相戀及男方有否展開追求，Toby斬釘截鐵表示雙方只是波友關係：「我哋現在都係好好朋友，大家有共同興趣打波，波友其中一個啫。（追求你？）我哋冇特登去諗，同唔講呢啲喎。」 至於有否私下單獨約會食飯，Toby就笑言生活極度貼地：「通常幾個人打完一齊去食茶餐廳都係咁。」

Toby（左六）與Gary（左三）經常相約打波。（ig@toby_yanyan）

Gary傳剛離婚兼育有一對子女。（IG擷圖）

陳庭欣熱愛打匹克。（IG擷圖）

陳庭欣回應秘戀燈飾闆老闆傳聞，透露二人相識兩年。（IG擷圖）

經常相約打匹克球。（IG擷圖）

拒八卦男方離婚 私下聯絡無需道歉

報道中提及Gary剛離婚數月，Toby坦言知道對方的背景，但直言不愛八卦他人私事：「我哋識咗兩年，朋友介紹，係朋友friend，我哋都有傾吓，但後來係個friend話俾我聽，我仲叫佢唔好咁八卦講你friend啲嘢。但你話離婚5個月嗰啲，好似以我記憶中唔係，但都唔係重點。」

緋聞爆出後，Toby透露Pickleball群組的共同朋友已將新聞轉發給他們。被問到有否私下向Gary講聲唔好意思，Toby大方回應：「有聯絡，但冇講唔好意思，佢都知我做呢行，大家知道入面幾多真幾多假。有時啲嘢做藝人，感情事本身好私人，但大家特別有興趣知，明嘅。」 她亦慨嘆報道對圈外人造成影響：「大家知我年紀，入咗行咁耐，已經慣咗，唔怪大家點樣寫，但個標題真係好令人有誤會。而其他人係圈外人，好影響人哋。」

39歲活得精彩 預告大把人約入「孤獨村」

對於目前的感情狀況，Toby大派定心丸，強調絕對沒有其他戀情：「依家都係自己一個，開心！大家可能見到我除Gary外都有其他friend都係男仔，唔係男仔就係女仔啦。」 她續指現階段人生有更多值得專注的事：「其實感情以外，我都有好多其他嘢做，仲有跑步都好努力，人生活到現在39歲，仲有好多其他嘢。感情事係咪唔重要，我又覺得唔係，但緣份，唔使特別追求。」

回復單身依然充滿魅力，Toby坦言身邊不乏追求者與飯局邀約，更幽默自嘲再傳緋聞就會無朋友：「我現在仍是單身，有人追都唔出奇，或唔好話追，可能約多啲我食飯都唔出奇。（Gary包唔包括在內？）總之就唔單止Gary，我都會有其他人約吓，唔係我就嚟孤獨村，冇friend㗎嘞！」

Toby嘆就嚟變「獨家村」。（ig@toby_yanyan）