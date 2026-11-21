TVB台慶劇《玫瑰戰爭》正在播映，馬國明（飾李德龍）與傅嘉莉（飾梁菲雅）在劇中飾演一對夫妻。傅嘉莉今日（21日）在IG分享了一段與馬國明拍攝親吻及床戲的絕密幕後花絮，並寫道：「最難演嘅一場戲，要一路忍～～～～～忍住唔笑，笑點突然變到好低🤣德龍·馬明，真係超可愛。」

傅嘉莉公開拍攝情慾戲幕後花絮，對住「天然呆」馬國明好難忍笑。（ig@kelly.fuu）

假髮「塌晒」被指似鄭少秋 秒回狂放笑彈

這場情慾戲之所以充滿喜感，除了因為刻意加插的「娘爆」撒玫瑰花瓣動作，馬明那頂「土味假髮」更是功不可沒！從花絮片段可見，身穿性感絲質浴袍的傅嘉莉與馬明在樓梯旁準備拍攝親熱戲，當馬明除下黑色紳士帽時，他頭上的假髮竟然因為戴帽的關係而「塌晒」兼變形，令在場工作人員及傅嘉莉即時爆笑。

當時有工作人員見狀，即刻打趣笑指其造型「好似鄭少秋」，想不到馬明完全沒有包袱，更秒回一句：「呢個秋官樣嚟㗎喎。」 幽默反應引得全場瘋狂大笑！而當傅嘉莉埋身準備嘴落去時，馬明更不經意流露出招牌「天然呆」表情，配上恍如被「霸王硬上弓」的滑稽模樣，場面極度惹笑，難怪傅嘉莉要出盡九牛二虎之力「忍笑」。

假髮造型好似「秋官」？（ig@kelly.fuu）

工作人員都忍唔住狂笑。（ig@kelly.fuu）

馬國明吻戲再現「天然呆」。（ig@kelly.fuu）

人夫極有風度 攬腰前先報備

雖然拍攝氣氛歡樂，但身為「人夫」的馬明依然非常有風度及規矩。花絮中可以聽到，當他準備拍攝攬腰動作前，特意先向對手傅嘉莉單聲：「我攬㗎嘞喎」，盡顯紳士風度，絕不佔女對手便宜。

現場充滿歡樂氣氛。（ig@kelly.fuu）

馬國明攬傅嘉莉前都好有風度，講咗句：「我攬嘞喎。」（ig@kelly.fuu）

馬國明攬傅嘉莉前都好有風度，講咗句：「我攬嘞喎。」（ig@kelly.fuu）

浪漫床戲大揭秘 十幾人圍觀撒花瓣

至於兩人的重頭「床戲」，出來的效果看似浪漫，但現實卻相當「熱鬧」！片段中清晰可見，當兩人躺在床上拍攝時，現場足足有十幾名工作人員圍觀，燈火通明。而劇中那些營造浪漫氣氛、漫天飛舞的玫瑰花瓣，原來是由工作人員在鏡頭外瘋狂「揼」同「撒」出來的！其中一幕，甚至見到有玫瑰花瓣準確地飄落在馬明的嘴邊，令原本正在拍攝的兩人都忍不住瘋狂大笑，NG連連。這場戲絕對稱得上是《玫瑰戰爭》的「搞笑擔當」！

玫瑰花瓣飄落喺馬國明嘅嘴邊。（ig@kelly.fuu）

玫瑰花瓣飄落喺馬國明嘅嘴邊。（ig@kelly.fuu）

現場好多人。（ig@kelly.fuu）