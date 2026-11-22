前香港奧運泳手兼藝人方力申昨日（21日）以8小時37分24秒完成港澳慈善游，並籌得1000萬善款後，即趕往參與「浪接浪港澳群星慈善音樂會」，大會更宣布小方一舉刷新港澳橫渡最快紀錄，更正式獲健力士世界紀錄TM認證為「香港至澳門游泳用時最短(男性)」！

方力申（Alex）成功以8小時37分24秒完成港澳慈善游。（大會提供）

奮力游向終點！（大會提供）

方力申慈善游成功挑戰健力士世界紀錄

方力申在慈善音樂會上表示，今次挑戰35公里真的很辛苦，除了因水溫凍至頭痛，踢水時腳掌已經失去知覺，游至第六小時小休喝水更冷至全身顫抖。完成慈善音樂會後，接受傳媒訪問時，透露雖然他表現精神奕奕，但其實依然頭赤赤，吞口水也會痛，嘴裏仍感受到鹹味。雖然過程辛苦，但想到能夠幫助到人而堅持下去，更指完成得到全是靠意志力，幻想到媽媽、太太及女兒等他上岸，所以不停跟自己說要繼續游。

方力申坦言游水期間凍到震，接近終點時有種「回光返照」的感覺。（大會提供）

方力申慈善游成功獲得健力士世界紀錄認證。（大會提供）

方力申獲全城網民大讚：Top tier 真男人

方力申在寒冷天氣下由香港大嶼山雞翼角下水，挑戰橫渡長達35公里的港澳公海海域，創舉獲得全城網民睇直播捐錢支持。成功完成慈善游後，更立即趕往參與「浪接浪港澳群星慈善音樂會」，唱功依然穩定，驚人體力令網民驚歎：「仲開騷？係咪人類嚟？」、「男人嘅天花板」、「Top tier 真男人」、「佢係香港開埠以來第一個由香港游水去澳門開show嘅人😍」、「20歲未必游得過佢…」、「完騷後仲湊女」、「真心覺得佢勁」。

方力申獲全城網民大讚。（大會提供）