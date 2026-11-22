根據消息，藝人黃山怡（糖妹）已於今年10月正式榮幸被委任為「中國人民政治協商會議第12屆廣州市白雲區政協委員」。

糖妹獲委任廣州市白雲區政協委員。

健康形象與政府工作履歷成考量因素

糖妹回覆《香港01》時指出，獲委任為政協委員，健康的公眾形象是必不可少的條件。她透露，相關單位會參考候選人過往的工作履歷與簡介。由於她以往曾參與大量與政府相關的工作，這些實質經驗成為了極重要的考量因素。此外，她表示當局認為她對年輕人具有影響力，而這正是該職務目前非常需要的元素。

非商業背景成特殊優勢 冀成大灣區青年橋樑

針對自身的定位，糖妹形容自己的狀態較為特別，因為她並非隸屬純商業性質的公司。她認為由她個人去推動相關事務，宣傳的性質與效果會更強烈。她亦引述相關單位期望能吸引更多年輕人參與，讓年輕人成為大灣區的橋樑。因此，她在新職務上的主要作用，糖妹表示：「我係橋樑同宣傳作用比較多。」最後，被問到做政協是不是可以獲贈一個中港車牌，她笑說：「好多人問呢樣，好似遲啲有得申請。」

糖妹獲委任廣州市白雲區政協委員。

組成「糖兄妹」出道 實力唱功橫掃樂壇

回顧其演藝生涯，本名黃麗怡的糖妹自2008年起活躍於香港演藝圈。她入行初期曾從事和音及唱片公關等幕後工作，其後與結他手潘雲峰（糖兄）組成流行音樂組合「糖兄妹」，由她擔任主音正式進軍樂壇。組合出道後曾橫掃多個香港樂壇頒獎禮獎項，她亦曾獲邀為五月天、S.H.E.及蘇打綠等多個知名歌手與樂隊擔任演出嘉賓，奠定了實力派的演唱基礎。

糖妹獲委任廣州市白雲區政協委員。（公關提供）

影視多棲發展 跨界展現創作才華

在音樂領域之外，糖妹多年來積極作多棲發展。她自2013年起簽約無綫電視（TVB），參演過《幕後玩家》及《逆緣》等多部電視連續劇，並參與《我愛香港》、《王家欣》等電影演出。同時，她亦涉獵電視節目主持、微電影、配音及舞台劇等範疇，當中主持的飲食節目《香港美食一條街》廣受觀眾歡迎。此外，她更展現跨界創作才華，定期為報章雜誌撰寫專欄，並先後推出過散文集與旅遊書。

糖妹跨界展現創作才華。(ig圖片)

加盟新公司拓事業 正面形象獲社會認同

經過多年的影視音三棲發展，糖妹於2022年正式加盟「三大文化」繼續拓展演藝事業。此次獲委任為白雲區政協委員，進一步反映其多年來建立的正面形象及社會影響力獲得了各界的廣泛認同。