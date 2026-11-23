憑《#後生仔傾吓偈》、《不正常愛情研究所》及《冇人性教育》等節目為人熟悉的無綫（TVB）小花黃紫恩（Jojo），向來作風大膽兼敢言，經常在社交平台大派福利、分享生活日常及拍片搞氣氛。近日，她聯同三位TVB男藝人劉頌鵬、施焯日及陳嘉俊拍攝一條題為「POV. 如果娛樂圈講真話」的影片，分享藝人鏡頭前後「答案不一」的真實一面，當中觸及「陪瞓」、「爭女」及「不和」等敏感話題，內容大膽程度令不少網民睇到眼凸！

黃紫恩出名身材好。（IG@jojotszyan）

黃紫恩早前以一身極具誘惑的「超性感馬甲裝」示人。（IG@jojotszyan）

近年黃紫恩與梁思浩及黃耀英主持《直播靈接觸》獲得不錯的迴響。（TVB提供）

黃紫恩低胸裝上陣被指「好姣」 鏡頭前後態度180度轉變

片段開首，身穿白色蕾絲低胸晚裝、外披灰色毛毛外套的黃紫恩，面對提問：「啲人話你好姣喎！」起初她仍保持大方得體的微笑，官腔式回應：「我諗係啲誤會啦。」但字幕卻配上「一陣就告到你甩褲」的內心OS，反差極大。緊接著畫面一轉，面對同樣問題「啲人話你好姣喎」，她卻卸下偽裝，先是微微一笑，繼而直認不諱：「其實佢哋……又講得冇錯！」

黃紫恩近日聯同另外幾位男藝人拍攝一條題為「POV. 如果娛樂圈講真話」的影片，分享藝人鏡頭前後「答案不一」的真實一面。（IG@jojotszyan）

開頭扮大方。（IG@jojotszyan）

隨後又展示「真實答案」。（IG@jojotszyan）

劉頌鵬被問「為攞到男主角同監製上床」

除了黃紫恩外，外型靚仔四正的劉頌鵬，在片中被問及娛樂圈最敏感的「潛規則」話題：「聽講你為咗攞到男主角，同監製上床喎。」他先是表現得一臉正經，義正詞嚴地堅定否認：「呢啲係超越我底線嘅嘢。」正當觀眾以為他正氣凜然之際，鏡頭隨即切換。劉頌鵬卻露出不屑表情，理直氣壯地反問：「而家唔上等幾時啊？等老咗先上啊？」對白大膽，瞬間成為全片焦點。

外型靚仔四正的劉頌鵬，則被問及：「聽講你為咗攞到男主角，同監製上床喎。」（IG@jojotszyan）

外型靚仔四正的劉頌鵬，則被問及：「聽講你為咗攞到男主角，同監製上床喎。」（IG@jojotszyan）

答案令人咋舌。（IG@jojotszyan）

施焯日陳嘉俊因「爭女」不和 互踩身高後秒變「好朋友」

片尾則到施焯日與陳嘉俊上場，當被問到「聽講你哋兩個爭女喎」，兩人起初異口同聲不屑地吐出一句：「痴線！我哋係好兄弟。」隨即各自開火互數不是，被字幕標註「160cm?」的陳嘉俊率先發難：「嗰條友仔除咗高我多少，仲有啲咩好過我？」而旁邊被標註「161cm?」的施焯日亦不甘示弱，冷笑反擊：「生高啲先啦！」互戳痛處，火藥味十足。

片尾是施焯日與陳嘉俊演繹兩男爭女。（IG@jojotszyan）

螢幕前扮好兄弟。（IG@jojotszyan）

正當兩人準備「開拖」之際，鏡頭突然一轉，問到二人：「喂喂喂，不和喎！」兩人隨即「戲精」上身，強顏歡笑地握手兼肉緊相擁，異口同聲高呼：「我哋好朋友嚟㗎！我哋好朋友！」字幕更抵死地配上「影X完未」，將娛樂圈「表面和諧、背後插刀」的虛偽文化演繹得淋漓盡致。

背後互數對方。（IG@jojotszyan）

數完又變返「好朋友」。（IG@jojotszyan）

朱智賢自薦客串 黃紫恩預告：可以拍10集

不少網民看了短片都「O晒嘴」，以為娛樂圈當真如台慶劇《玫瑰戰爭》般黑暗時，原來只是黃紫恩惡搞的小劇場而已。雖然被嚇一下，但網民對這類自嘲式搞笑短片十分受落，紛紛留言大讚：「以前TVB有套劇叫娛樂插班生，依家可以開拍續集」、「好正 🤣👍 再拍多幾集」、「繼續拍啦，好好笑」、「姣是本錢 姣好是寶藏」。影片亦引來不少圈中好友點讚，陳若思留言笑問：「玫瑰戰爭？」而朱智賢更表現興奮，直接留言自薦要求客串一角。黃紫恩見網民及好友反應如此熱烈，除了答謝大家陪她一起玩之餘，亦笑言：「呢個系列可以拍10集」。