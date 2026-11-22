香港電訊母公司盈科拓展主席李澤楷向來作風低調，鮮有對外公開私人生活。不過，近日近日網上卻流傳，疑似李澤楷一改作風，轉戰社交平台大玩Instagram（IG），上載生活片段與大眾分享。最新一段影片中，李澤楷更大顯身手彈結他，令人驚喜的是，他彈奏的竟是台灣情歌王子周興哲的名曲《你，好不好？》！

最新一段影片中，李澤楷更大顯身手彈結他，他彈奏的竟是台灣情歌王子周興哲的名曲《你，好不好？》！（IG@ richard380350）

最新一段影片中，李澤楷更大顯身手彈結他，

大量網民留言「認親認戚」

從該IG發布的最新短片可見，平時在商界日理萬機的李澤楷，私下原來對音樂充滿熱誠。片中他親自拿起結他投入地彈奏，尾聲時還隨節奏擺動身體，相當陶醉。而IG的其他生活片中，見李澤楷近日多次彈結他，又有跟朋友夾Band，相信這是他最近熱衷的興趣，有網民留言：「被首富耽誤的音樂家」但有更多人認真認戚，留言：「我是你失散多年的弟弟都很喜歡音樂 麻煩轉告爸爸 盡快安排司機接我回家🙌」、「爹, 孩兒想你想得好苦」

IG的其他生活片中，見李澤楷近日多次彈結他。（IG@ richard380350）

李澤楷又有跟朋友夾band。（IG@ richard380350）

賬戶有潛水揸飛機照 網民半信半疑恐防是假賬戶

事實上，李澤楷過去對私生活極度保密，即使出席公開場合亦多數只談公事。然而，他近期在IG卻表現得相當活躍，不時分享放假休閒的生活點滴，例如是潛水、揸飛機等等，亦有影低其公司「FWD」但就有網民懷疑這是否假賬戶或AI，指始終戶口很新，而且沒有「藍剔」，暫時仍半信半疑。

這個賬戶不時分享放假休閒的生活點滴，例如是潛水、揸飛機等等（IG@ richard380350）