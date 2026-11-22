憑藉陽光健康的公眾形象，全能唱作藝人黃山怡（糖妹）於今年10月正式獲委任為「第12屆廣州市白雲區政協委員」，冀以自身非純商業背景的優勢，化身大灣區的青年溝通橋樑。



事實上，香港演藝界人士「演而優則政」、跨界出任內地各級政協委員的情況近年屢見不鮮；由躋身國家最高級別的全國政協及人大代表如甄子丹、汪明荃與鄺美雲，到擔任省市區級委員的周星馳、王祖藍以至前TVB「御用丫鬟」李焯寧等人，本文將由糖妹的政界新動向出發，為您全面盤點多位身兼政協重任的香港星級委員，一探他們如何利用藝人影響力，在推動社會發展與兩地文化交流上發揮獨特作用。



全國政協委員 / 港區全國人大代表

甄子丹（全國政協委員）：國際動作巨星甄子丹於2023年首度獲委任為第十四屆全國政協委員，成為繼汪明荃、成龍之後，少數能躋身全國政協行列的香港影星，主力關注中外文化交流及中國電影產業的高質量發展。

上年立法會選舉投票日。身為全國政協委員的影星甄子丹到會展投票。（王海圖攝）

汪明荃（曾任全國政協委員 / 全國人大代表）：香港演藝界參與政制的先驅，阿姐早於1988年已當選全國人大代表，其後轉任全國政協委員長達十多年，長年為香港演藝界、粵劇文化傳承及兩地交流建言獻策，絕非「政治花瓶」。

汪明荃早於1988年已當選全國人大代表。（資料圖片）

成龍（全國政協委員）：自2013年起「接棒」獲委任為全國政協委員。他多次在兩會期間就中國電影版權保護、文化軟實力輸出、扶貧及環保等議題提交提案。

成龍自2013年起「接棒」獲委任為全國政協委員。（Getty Images）

鄺美雲（港區全國人大代表）：演藝界成功轉型政商界的最高級別代表。她早年曾任江西省政協委員，其後「升級」晉身國家最高權力機關，連續當選第十三屆及第十四屆港區全國人大代表，長年專注於內地建校助學及青年愛國教育。

鄺美雲（Cally）出席第十四屆全國人大二次會議。（微博@鄺美雲Cally）

省級及自治區政協委員

周星馳（廣東省政協委員）：著名演員及導演周星馳於2013年首度獲委任為廣東省政協委員。雖然作風低調，但他主要聚焦於推動粵港澳影視合作及為電影人才培養提供意見。

周星馳主要聚焦於推動粵港澳影視合作。（微博圖片）

王祖藍（廣西壯族自治區政協委員）：近年積極在內地發展的王祖藍，獲委任為廣西政協委員。他結合自身在綜藝及新媒體領域的豐富經驗，積極推動桂港兩地的青年互動及影視文化交流。

王祖藍近年積極在內地發展。(胡凱欣 攝)

湯鎮業（廣東省政協委員）：資深演員湯鎮業曾多年擔任廣東省政協委員，多次就港珠澳大橋收費、大灣區交通發展及民生議題作出提案。

湯鎮業多次就港珠澳大橋收費、大灣區交通發展及民生議題作出提案。（官方提供）

彭丹（甘肅省政協委員）：早年活躍於香港影壇的彭丹，曾連續擔任多屆甘肅省政協委員，並專注於投資拍攝主旋律電影及推動當地文化產業。

彭丹當上甘肅省政協委員，震驚不少觀眾。（微博圖片）

市級及區級政協委員

肥媽 Maria Cordero（梅州市政協委員）：以敢言見稱的肥媽，擁有多個社會公職頭銜，包括廣東省梅州市政協委員。她經常參與社會慈善活動，並在疫情期間積極捐贈物資。

肥媽經常參與社會慈善活動。（葉志明 攝）

曾志偉（曾任廣州市及江門市政協委員）：無綫電視高層曾志偉一直致力於推動粵港兩地演藝圈的合作，並為香港藝人北上發展搭建平台。

曾志偉曾任廣州市及江門市政協委員。（小紅書＠曾志偉）

陳小春（惠州市政協委員）：祖籍廣東惠州的陳小春，熱心於家鄉發展，曾就惠州的環境保護、歷史文化保育及推動當地旅遊業發展提出建議。

何家勁（惠州市政協委員）：憑「展昭」一角紅遍華人地區的何家勁，近年在惠州大力發展健康食品生意，並擔任惠州市政協委員，推動當地商貿發展。

何家勁與陳小春。（微博圖片）

李焯寧（南寧市政協委員）：前TVB「御用丫鬟」近年成功轉型創立市場策劃公司，獲委任為廣西壯族自治區南寧市政協委員，活躍於兩地政商界。

李焯寧在會議上拍照。（抖音@李焯寧）

黃山怡 / 糖妹（廣州市白雲區政協委員）：演藝界最新加入政界的一員。她憑藉陽光形象及多次擔任政府機構推廣大使的豐富履歷獲選。她期望能吸引更多年輕人參與，將宣傳影響力最大化。