現年33歲的英皇歌手許靖韻（Angela）憑藉紮實唱功與清新外貌，近年人氣持續攀升。此外，她也不時在社交平台分享生活點滴，與網民和粉絲互動。近日，許靖韻在Instagram上載一段短片，自爆在機場發生了一宗令她直呼「白癡」的驚險烏龍事件。原本打算飛往杭州為閨密慶生的她，竟然在過了安檢後才發現遺失回鄉證，距離登機時間僅剩10分鐘，嚇得她魂飛魄散，在機場上演一幕「生死時速」！

現年33歲的英皇歌手許靖韻（Angela）憑藉紮實唱功與清新外貌，近年人氣持續攀升。（IG@angelachingwan）

許靖韻早前去峇里旅行性感大解放。（IG@angelachingwan）

過安檢驚覺遺失回鄉證 僅剩10分鐘登機

許靖韻在片中頭戴藍色Cap帽、身穿牛仔褸，神情緊張地對着鏡頭拍片憶述事發經過。她透露自己正準備搭飛機前往杭州，豈料在通過機場安檢後，才驚覺將最重要的回鄉證遺留在自助打印登機證（boarding pass）機台的位置。當時時間已經是8時15分，但她的航班在8時25分便要登機，距離關閘僅剩短短10分鐘，情況相當危急。

許靖韻在機場過安檢時驚覺遺失回鄉證，事後她神情緊張地對着鏡頭拍片憶述事發經過。（IG@angelachingwan）

重提仍心有餘悸。（IG@angelachingwan）

許靖韻坦言當時嚇得手足無措，甚至講到眼濕濕：「啱啱發生咗一件超癲嘅事，就係我過咗安檢嘅時候，發現自己嘅回鄉卡漏咗喺boarding pass嗰個位。之後我就即刻同啲海關人員講，佢就叫我即刻衝上去，嗰時得返10分鐘，我仲要跑上去搵返我張回鄉證，因為我唔知道我放咗喺邊度！」她火速衝回航空公司櫃檯查詢，但職員卻表示沒有人撿到她的證件，令她瞬間陷入絕望。

許靖韻稱當時離登機時間只剩10分鐘。（IG@angelachingwan）

當時她仍未知自己張回鄉卡遺留了在哪裡。（IG@angelachingwan）

奇蹟在自助機台尋回證件 狂奔趕閘口直呼好緊張

由於距離放下證件到過安檢已相隔一段時間，許靖韻一度擔心證件被人撿走或不知被送到哪個保安室，心情既驚慌又無助。幸好她最後在原本的自助機台上，奇蹟地「原封不動」找回自己的回鄉證，總算鬆了一口氣。

由於距離放下證件到過安檢已相隔一段時間，許靖韻坦言當時內心很恐懼。（IG@angelachingwan）

幸好許靖韻最後在原本的自助機台上，找回自己的回鄉證。（IG@angelachingwan）

不過危機尚未解除，當時時間已踏入8時30多分，許靖韻仍在乘搭機場內的無人駕駛列車，她步出列車後，隨即拍片記錄自己狂奔趕往閘口的狼狽過程，邊跑邊氣喘吁吁地說：「我嚟到啦，我要跑去自己個閘口啊，好緊張啊，而家已經過咗登機嘅時間，我嚟了杭州！」最終她有驚無險成功趕上飛機，事後她亦在帖文自嘲：「第一次在機場犯這樣白癡的錯🤦‍♀️」。

許靖韻記錄自己狂奔趕往閘口的狼狽過程。（IG@angelachingwan）

上演一幕生死時速。（IG@angelachingwan）

赴杭州為好友慶生 盛裝打扮盡顯姊妹情

許靖韻原本想給閨蜜送上驚喜，後來卻變了一場驚險。雖然「從驚喜變了驚險」，但無阻許靖韻與好友相聚的興致。抵達杭州後，好友親自駕車到機場接機，又有可愛的狗狗向她撒嬌。之後許靖韻換上一襲米白色斜肩高衩貼身連身裙，大晒白滑美腿與窈窕身材，與好友齊齊盛裝打扮為壽星女慶生。三人捧着插有白色百合花裝飾的精緻蛋糕合照，許靖韻更感性留言寫道：「第一次這麼即興，跨過1000多公里，為最好的朋友慶生。以後的生日，也要一起過很多很多次，一起癲癲，一起長大，祝所有願望都成真！」可見三人姊妹情深。

許靖韻趕赴杭州為好友慶生。（IG@angelachingwan）

姊妹情深。（IG@angelachingwan）

不少網民看了影片紛紛替許靖韻找回回鄉卡開心，紛紛留言：「真係好好彩」、「好彩搵得返」、「好彩最後搵到 下次小心啲」；同公司的艾妮更直言：「要買六合彩」。此外，也有網民錯重點，笑言：「咁緊張嘅情況下，你都可以不忘拍片紀錄先勁」。

三位靚女。（IG@angelachingwan）