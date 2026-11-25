珠寶大亨謝瑞麟孫女Bethany Tse早前自爆19歲未讀完大學懷孕生子，25歲育有三名子女，而她的老公則是年紀相差9歲的韓國人。雖然身為豪門後代，但Bethany很生性，除了努力讀書完成大學課程外，更與老公移居到加拿大自食其力，不靠父蔭。Bethany早前揭秘豪門父母首次見韓國老公的經歷，日前又再拍片，爆父母送的「天價嫁妝」竟然令人出乎意料！

謝瑞麟孫女Bethany Tse貼出全家福。（IG@bethany.tse）

謝瑞麟孫女Bethany親解「天價嫁妝」

Bethany日前拍片分享當年結婚細節。她透露第一對結婚戒指竟非在謝瑞麟買，原因是韓國老公是「千古罪人」，她說：「當年我老公喺其他珠寶店度買，因為佢嗰陣根本係千古罪人，佢點好意思叫我阿爸阿媽買結婚戒指。」結婚五周年後，Bethany和老公才於謝瑞麟購買第二對結婚戒指，「我哋第一對結婚戒指唔喺謝瑞麟買，可以記錄我哋心路歷程。」

Bethany透露，當年兩人沒有大搞豪華婚禮，她說：「我哋結婚根本冇擺婚禮，簡單簽咗張紙就結咗婚，因為我哋根本冇呢個經濟能力搞婚禮，同埋我哋覺得要努力儲錢養小朋友，而唔係搞一場婚禮。」Bethany又透露，根本沒有所謂「天價嫁妝」，「父母只係按照傳統送咗金豬牌同一對龍鳳鈪畀我。」Bethany稱想於結婚10周年搞一場夢幻婚禮。

Bethany Tse一家人很溫馨。（IG@bethany.tse）

謝瑞麟另一孫女Atalie Tse大搞豪華婚禮傳請MC出場費過百萬

而謝瑞麟另一孫女Atalie Tse結婚時則是天壤之別。謝達峰（Tommy）及太太謝邱安儀（Annie）的女兒Atalie去年在香港瑰麗酒店（Rosewood Hong Kong）舉行婚宴，有傳以過百萬出場費請來MC張天賦擔任表演嘉賓，片段在Threads瘋傳。MC張天賦當日一身黑色西裝打扮，在婚禮台上獻唱，包括《老派約會之必要》、《世一》等金曲，台下歡呼聲此起彼落，新娘子一臉陶醉。

Bethany早前拍片透露，曾瞞住家族身份同韓國老公拍拖3個月，更「逼供」老公是否為錢而娶她，但韓國老公力證真心，指可以養起Bethany及仔女；又指韓國老公第一次見到豪門父母，被他們大熱天時着長袖嚇親，直指不能接受。

謝瑞麟孫女Bethany爆第一對戒指不在謝瑞麟買。（IG@bethany.tse）

Bethany笑言當時韓國老公被視為「千古罪人」。（IG@bethany.tse）

第二對結婚戒指則在謝瑞麟買。（IG@bethany.tse）

Bethany透露沒有搞婚禮。（IG@bethany.tse）

只簡單簽紙，因沒有經濟能力。（IG@bethany.tse）

寧願儲錢養小朋友。（IG@bethany.tse）

Bethany透露沒有所謂「天價嫁妝」，只有金豬牌和一對龍鳳鈪。（IG@bethany.tse）

MC曾為謝瑞麟孫女擔任表演嘉賓。（網上圖片）

一對新人。（影片截圖）