已故馬來西亞拿督莊寶的夫人江玉珠於今年8月底離世，享年82歲。身為長女的莊思敏（Jacquelin）因在社交平台分享母親喪禮短片而遭網民炮轟「博流量」，其後又在TVB節目《玄戰》中透過「先知」通靈期望聽取亡母遺言，一度情緒崩潰淚灑錄影廠，但就疑似惹來胞妹莊思華（Mona）強烈不滿。莊思華不但發文斥節目內容「沒有一件事是真的」，更疑似暗寸家姐「生前最少陪伴和照顧媽媽的，就不要在人走後說最多的話」。而莊思敏事後亦連發金句帖文稱有些關係決定「不要了」，姊妹決裂傳聞甚囂塵上。不過日前莊思敏上載了一段三姊妹同框的短片，大方送上名牌手鏈及BIGBANG周邊給兩個細妹，三姊妹攬實合照，以行動正式破冰！

1979年莊寶與電視演員江玉珠結婚，婚後育有3女1子。（IG@jacquelinchng）

莊思敏與妹妹莊思華及莊思明，感情要好。（IG@jacquelinchng）

三姊妹。（IG@mona.c.hua）

莊思敏分享母親喪禮靈堂影片。（IG@jacquelinchng）

送別亡母。（IG@lisa_chng）

莊思敏現身TVB節目《玄戰》，希望通過節目能夠與亡母「連結」。

莊思華疑似暗寸家姐「生前最少陪伴和照顧媽媽的，就不要在人走後說最多的話」。（IG@mona.c.hua）

莊思敏事後轉發金句：「有些關係，只要你決定『我不要了』這道題就解了。不是冷漠，是把人生還給自己。」未知是否姊妹感情生變？（IG@jacquelinchng）

莊思敏豪送禮物！（影片截圖）

莊思敏豪送LV姊妹手鏈 三姊妹攬實貼面合照粉碎決裂傳聞

莊思敏寫道：「早點送出的聖誕禮物 🎁#姊妹手鏈 #購物同時做善事 @louisvuitton @lisa_chng @mona.c.hua 希望你哋中意 💜」片中所見，莊思敏站在兩位妹妹莊思明（Lisa）及莊思華身後，她先是送上韓國天團BIGBANG的官方周邊T恤及飾品，令兩個細妹十分驚喜！之後莊思敏再拿出三個Louis Vuitton（LV）經典橙色紙袋，並稱這才是「重點聖誕禮物」。兩位妹妹隨即興奮拆盒，原來是LV的慈善系列銀色手鏈，三姊妹一人一條，最後莊思敏再送上分別訂製了「Mona」與「Lisa」的英文名頸鏈，莊思華與莊思明收到禮物後難掩驚喜，在鏡頭前大曬禮物，連番多謝家姐，而莊思敏最後更從後攬實莊思華與莊思明，三姊妹面貼面開心大笑，畫面極為融洽！

BIGBANG的官方周邊T恤及飾品。（影片截圖）

BIGBANG的官方周邊T恤及飾品。（影片截圖）

重頭戲！（影片截圖）

LV手鏈。（影片截圖）

三姊妹一人一條。（影片截圖）

再送上分別訂製了「Mona」與「Lisa」的英文名頸鏈。（影片截圖）

粉碎傳聞！（影片截圖）

莊思華多謝家姐。（IG截圖）

莊思明多謝家姐。（IG截圖）

莊思敏遭網民炮轟「博流量」 莊思華疑暗寸家姐

回顧今年8月底莊母設靈及出殯期間，莊思敏因拍片記錄喪禮過程被指消費亡母，其後在《玄戰》中「先知」指出莊母臨終前呼吸道不適、全身骨痛，並傳達「亡母」的謝意與歉意，稱感激莊思敏多年來代為照顧弟妹，讚揚莊思敏貼心善良，同時對要將照顧弟弟的重擔繼續交託給她感到抱歉。莊思敏在節目中一度激動落淚，並表示「好準確」，但莊思華隨即在社交平台發文嚴正澄清，反駁節目中的說法，她強調三位主診醫生均能證實母親臨終前毫無痛苦，跟節目中「先知」所言完全不符；對於母親感謝莊思敏照顧弟妹之說，莊思華亦反駁指家中一直有司機和工人幫忙，大家成長過程相當獨立，根本不存在誰需要照顧誰的情況。莊思華最後更直斥「生前最少陪伴和照顧媽媽的，就不要在人走後說最多的話」、「家事是留在家裡的」，惹來外界猜測姊妹反目。如今莊思敏提前送上聖誕大禮氹掂兩位妹妹，三姊妹重修舊好！

「白先知」Angel憑藉感應準確指出莊思敏與她母親之間的重要記憶，精準地指出禮物為「偏藍紫色的車」。

莊思敏在節目與亡母「通靈」爆喊。（電視截圖）

莊思明同莊思華係孖生姊妹。（IG@mona.c.hua）

三姊妹感情要好。（IG@mona.c.hua）