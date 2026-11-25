張達倫2016年與圈外女友陳鳳玲（Kimmy）婚後，育有9歲兒子「勁秋雞」張凱碩（Zachary），並將繼女視如己出。張達倫向來是圈中模範爸爸，為了提供子女更優質、更快樂的成長環境，去年他毅然安排妻兒移居澳洲，自己做「太空人」則獨留香港努力賺錢養家。早前他飛赴澳洲探望家人，離別一刻「勁秋雞」在機場哭成淚人，場面令人動容。張達倫回港後繼續努力搵錢養家，日前他北上工作遇上一意外，而解決速度之快，令他激讚：「這就是傳說中的中國速度」。

張達倫愛錫家人，同繼女感情亦好。（ig@maxc）

張達倫遠處見到兒子爆喊。（ig@maxc）

張達倫遇一「大件事」驚歎「中國速度」

張達倫日前拍片分享指近來周圍居住。近日他北上居於內地家中，晚上11點多不幸遇上斷網，「收唔到WI-FI好大件事㗎嘛！」張達倫即刻詢問電腦部工作人員，對方建議他買一部幾十蚊的放大器，張達倫本以為工作人員明天才會幫他維修，但事情發展卻令他出乎意料，他說：「點知凌晨一點鐘，佢WeChat我，佢話：『你睇吓你屋企門口！』放大器已經喺我門口，係凌晨一點鐘！」張達倫嘆：「我覺得呢件事，除咗喺我哋偉大嘅祖國做到之外，喺澳洲、香港係冇可能，所以我覺得呢件事好匪夷所思。」

早前張達倫飛澳洲陪妻兒。（ig@maxc）

張達倫太太棄高薪厚職移居澳洲 認曾介意老公與黎芷珊頻聯絡

張達倫家人居於澳洲，張達倫近年頻頻在澳洲、香港、內地往來。而本身擔任Clubhouse管理層的張達倫太太放棄了香港的高薪厚職，令家庭收入大減，張達倫扛起家庭經濟的重擔，獨自在港拼搏。

張達倫不時上節目，早前他與太太Kimmy恩愛合體，齊齊接受由伍詠薇與李凱賢（Brian）主持的節目《九運會客室2》訪問。談起與前度黎芷珊的9年情，但張達倫因渴望組織家庭，踩中黎芷珊不結婚生育的底線，因而和平分手，男方在節目直認視舊愛黎芷珊為家人，至今仍會頻頻聯絡，甚至「冇問過太太意見」；身旁的太太在主持的攻勢下，亦直認曾介意兩人頻密聯絡。但後來Kimmy發現張達倫和黎芷珊相處光明磊落，沒有一絲曖昧意思，又提到自己因與前夫育有一女，有時因小孩關係會與對方保持聯絡，而張達倫亦從未介意。

張達倫驚歎「中國速度」。（小紅書@張達倫）