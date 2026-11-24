曾於2021年底傳出秘戀視后李佳芯（Ali）而成為全城熱話的57歲「蟲草大王」陳恩德，繼早年創辦「御藥堂」及「寵物藥妝」風光一時後，近年卻頻傳財政「爆煲」。最新消息指，陳恩德已於今年10月27日正式遭法庭頒令破產，是他在2000年破產後，相隔26年再度經歷破產！更慘烈的是，其長子、妹夫及外甥亦在半年內先後被頒令破產，一家四口齊齊踏上破產之路。

一家四口半年內齊破產 累20歲長子做「人頭」

根據破產管理署最新資料，陳恩德今年6月被銀行入稟呈請破產，並於10月27日正式被頒令破產。今次財政危機更波及身邊多位親人，多年來跟他「搵食」的妹夫莊世哲、外甥李梓樂，以及年僅20歲出頭的長子陳靝鴻，在不足半年內亦先後被頒令破產。

其中，曾任「仍志集團」主要股東的妹夫莊世哲最先於今年6月破產；在「寵物藥妝」任職的外甥李梓樂，則與長子陳靝鴻同於今年9月1日被頒令破產。有知情人士大爆，長子陳靝鴻長期被用作「人頭」搞投資、開公司及做擔保，令他捲入多宗官司兼債台高築，包括曾於2021年以3,300多萬元購入西貢獨立屋，最終蝕逾千萬元放售。據《東周刊》引述知情人士表示：「有傳陳與兒子本身關係已疏離，近年更差，相信今次累到個仔破產，關係更難搞。」

「蟲草大王」陳恩德感激亡妻當年的不離不棄。(照片由受訪者提供)

陳恩德第二度破產！（陳恩德 Mark ChanFB照片）

寵物藥妝全線執笠 亡妻愛巢淪銀主盤

陳恩德自去年失去上市公司「仍志集團」（8079）大股東兼主席身份後，負面消息接踵而來。他一手創立、全盛時期坐擁逾百銷售點的「寵物藥妝」，自2024年結束與屈臣氏的合作後生意每況愈下，現已全線執笠。

與此同時，他欠下銀行及財務公司至少逾億元巨債，其多年來的居所、亦是已故妻子生前心頭好的大圍瑞峰花園物業亦未能倖免。該屋苑兩個單位連三個車位已遭銀主沒收，合共叫價3,255萬元放售；另一未沽出的單位亦已被註明「等候破產令註冊」，將交由受託人接管變賣還債。有認識他的人更爆料指他近年信譽破產：「早幾年傳陳恩德『唔掂』的時候，他仍四圍約人食飯，但次次都叫人出住錢先，最終一去無回頭，閒閒地走幾萬蚊數。後來越來越多人知他連飯錢都拖，無人再約他食飯。」

曾傳秘戀李佳芯 遭女方發長文決絕割席

陳恩德最為娛樂圈熟知的，莫過於2021年底被指與TVB藝人李佳芯（Ali）秘戀一年，當時更盛傳他斥資35萬元為女方開拍微電影。不過，緋聞曝光後隨即遭Ali發長文決絕劃清界線，明言：「從沒有發展過任何關係，今後亦不會有任何發展空間。」 事後，陳恩德行蹤轉趨低調，未料數年後竟傳出再度破產的消息。

Ali李佳芯去年11月傳出與「蟲草大王」陳恩德（Mark）在酒店密會兩小時，疑似發展新戀情。（IG：@aliaime）

曾靠板藍根翻身 惜瓣瓣生意蝕大錢

回顧陳恩德大起大落的人生，公屋出身的他早年任職股票經紀，曾坐擁千萬身家，惟1997年遇上亞洲金融風暴一鋪清袋，於2000年首度破產。他其後轉行做中藥學徒從低做起，2002年創立「御藥堂」，翌年趁「沙士」爆發靠代理板藍根致富，更成功將公司上市，至2022年悉售持股套現6,300萬元。

可惜陳恩德近年涉獵的其他業務幾乎瓣瓣蝕錢，包括斥資兩億元開設共享空間「御一（RONE）」遇上疫情結業、豪花300萬元開設奢華寵物美容中心倒閉，以及進軍寵物NFT及主題公園計劃擱置，有傳蝕掉數千萬元。加上被指不善理財兼頻繁收購供股，最終令這位一代「蟲草大王」再度陷入破產絕境。