資深演員及舞蹈家劉兆銘（Ming Sir）於9月2日傍晚因病離世，享年94歲。他晚年受7種疾病困擾，出入需以輪椅代步，卻始終關心文化藝術發展。兒子以力與女兒雪蓮其後發訃聞，表示父親在至親陪伴下安詳離世，走完精彩而豐盛的一生。二人亦不忘感謝各界關懷，並懇請外界給予平靜空間，讓家人靜靜陪伴父親走完最後一程。

資深演員劉兆銘離世享年94歲。

演藝界齊悼念 汪明荃親身出席致敬恩師

劉兆銘縱橫演藝界超過半世紀，既是塑造無數經典角色的資深演員，也是香港現代舞蹈的開拓者。從早年赴海外學習舞蹈、創立舞蹈學校，到晚年獲頒多個終身成就獎，他以一生實踐對藝術的追求，深受同業及觀眾敬重。香港舞蹈總會日前（22日）在東九文化中心劇院，呈獻《緣起敦煌》第十度演出，向這位藝術前輩致敬，並於演出後舉行劉兆銘先生追思會。多位演藝界人士到場悼念，汪明荃亦親身出席，向恩師致敬：「從舞蹈拓荒者到影視傳奇，跨世紀藝術人生，劉兆銘先生 。」

資深演員劉兆銘離世享年94歲。

汪明荃致敬恩師劉兆銘。(ig@wang_liza)

追思會場刊曝光 公開與亡妻珍貴結婚照

大會為劉兆銘製作了追思會場刊，場刊記錄了他的藝術足迹，也展現他舞台以外的柔情。當中公開了一張他與亡妻的珍貴結婚照，年輕的劉兆銘身穿筆挺西裝、繫上蝴蝶結，深情擁着披上白色婚紗、笑容甜美的太太張慧玲。這張復古照片，不但見證兩人的幸福時刻，也讓人看見他對家庭與愛情的珍視。

場刊公開劉兆銘與亡妻珍貴復古結婚照。(ig@wang_liza)

半退休陪妻抗癌 喪妻後一度失演戲動力

劉兆銘與張慧玲結婚逾50年，二人育有一子一女。自太太於2007年確診癌症後，他幾乎半退出演藝圈，把大部分時間留給太太，悉心陪伴她抗癌。太太離世後，劉兆銘悲痛萬分，一度意志消沉，甚至失去演戲的動力：「自從佢離開咗後，我覺得失去咗一半對工作嘅嘢，嗰樣唔係叫做興趣，而係唔知仲做嚟為乜。」

劉兆銘太太離世後，一度意志消沉，甚至失去演戲的動力。(ig@wang_liza)

堅強面對喪偶之痛 決心不再另覓伴侶

然而，劉兆銘想到太太直至生命最後仍未放棄，他決定堅強活下去。太太臨終前最放心不下的，是留下他獨自生活，曾勸他另覓伴侶照顧起居，但他早已決心不再尋找另一半。這份不離不棄的深情，成為他人生中動人的一頁。

劉兆銘想到太太直至生命最後仍未放棄，他決定堅強活下去。(ig@wang_liza)

霍啟剛感恩前輩提攜 連年坐輪椅撐場

出席追思會的霍啟剛表示，自己跟不少觀眾一樣，看着Ming Sir的電影長大，對他多變的造型與經典角色印象深刻：「Ming Sir離開已將近三個月，上周日業界朋友為他舉行追思會，大家心中仍感慨萬千。當年我剛決定參選立法會議員，Ming Sir便給予我許多信心和鼓勵。其後這幾年，我帶領團隊籌辦香港文化藝術界國慶酒會，2023、2024及2025年，他都親身到場支持。近幾年他需倚靠輪椅代步，卻依然笑容可掬、和藹可親。在場的人總會走前，圍着這位德高望重的前輩合照，場內溫馨，笑聲不絕。」

霍啟剛感恩前輩劉兆銘提攜。

病痛未滅藝術熱誠 堅持離輪椅站起合照

霍啟剛尤其難忘，劉兆銘即使要靠輪椅代步，仍然笑容可掬，吸引同業上前問候、合照。2025年酒會上，他更堅持從輪椅站起來與大家合影。病痛沒有磨滅他對文化事業的熱誠，他依然熱衷欣賞演出、關心業界，令後輩由衷敬佩。

劉兆銘即使坐輪椅都堅持要站起合照。（資料圖片）

年初探病成永訣 病榻艱難握筆寫下寄望

霍啟剛深切悼念Ming Sir，憶述今年1月得悉對方因病入院後，曾前往探望：「當時他身體已十分虛弱，卻再一次緊緊握住我的手，急切地想向我交代對行業的許多寄望。那份真摯與熱切，至今仍歷歷在目。那時他的手已不太靈活，仍艱難地握筆，在紙上寫下病中所思，以及對家人的牽掛。」霍啟剛坦言對他的離世感到突然：「他對演藝事業的敬業精神與卓越貢獻，還有那份和藹而熱情的笑容，將永遠留在我們心中。」他向這位一代藝術大師致以深切懷念與敬意，願Ming Sir一路走好。