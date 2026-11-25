王丹妮與丈夫羅孝勇於2020年正式註冊結婚，並在澳洲補辦婚禮。今日（25日）迎來好消息，在社交平台分享與丈夫羅孝勇一起手持BB超聲波的合照，兩人笑容滿面，一同開心迎接家庭新成員的來臨。

王丹妮與丈夫羅孝勇2020年正式註冊結婚，並在澳洲補辦婚禮。（IG圖片）

今日（25日）兩人迎來好消息，分享手持BB超聲波的合照，宣布即將變一家四口。（IG圖片）

王丹妮在社交平台曬出與羅孝勇手持BB超聲波的合照，並留言寫道：「關於愛的所有想像，在這一刻又有了新的形狀。謝謝你如期而至，點亮我們的三周年。從此這個家變成了3+1=4❤️ Today, November 25th, marks the 3rd anniversary of our wedding! On this meaningful day, Sheldon and I are overjoyed to share some wonderful news — our little bundle of love is on the way! 。」

恭喜！（IG圖片）

除了懷孕的喜訊，羅孝勇亦即將迎來人生另一件大事，年底將於澳洲完成脊醫課程畢業。（IG圖片）

太太懷孕、自己畢業，雙喜臨門，對羅孝勇而言，無疑是人生中最開心的時刻之一。（IG圖片）

王丹妮透露三年前的今日，王丹妮與羅孝勇在澳洲舉辦婚禮，正式許下承諾。如今在結婚三周年當日宣布懷孕，迎來二人的第一個愛情結晶，意義格外重大，亦是送給彼此最好的周年禮物。除了懷孕的喜訊，羅孝勇亦即將迎來人生另一件大事，年底將於澳洲完成脊醫課程畢業。近年他一直在澳洲努力讀書，為事業打拼，如今終於學有所成。太太懷孕、自己畢業，雙喜臨門，對羅孝勇而言，無疑是人生中最開心的時刻之一。

王丹妮透露三年前的今日，王丹妮與羅孝勇在澳洲舉辦婚禮，正式許下承諾。（IG圖片）

如今在結婚三周年當日宣布懷孕，迎來二人的第一個愛情結晶，意義格外重大。（IG圖片）

近年二人因工作與讀書，大部分時間分隔異地，一人在香港拍戲，一人在澳洲讀書，聚少離多。然而，兩人一直互相支持，一旦有時間便會抽空探望對方，維繫感情，從未因距離而變淡。羅孝勇與王丹妮的女兒關係亦非常良好，早已親如一家人。女兒開心興奮地準備升格成為姐姐，迎接弟弟或妹妹的出生。待年底羅孝勇畢業後，一家人終於可以正式團聚，不必再分隔兩地，真正做到一家人齊齊整整。正因如此，今次可謂三喜臨門，喜上加喜。

羅孝勇與王丹妮的女兒關係亦非常良好，早已親如一家人。女兒開心興奮地準備升格成為姐姐，迎接弟弟或妹妹的出生。（IG圖片）

王丹妮對此亦心懷感恩。宣布懷孕後，不少客戶包括電影方面均紛紛向她送上恭喜，她衷心感謝各方的體諒與支持，並表示會好好享受這段迎接新生命的時光，盡量保持身心健康，同時間亦會把手頭上的工作繼續努力做好，期待以一個不同的面貌繼續與大家見面。