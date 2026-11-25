57歲資深演員麥長青（麥包）近日透露23歲細仔麥振瑋（Wayne）已順利從澳洲悉尼大學畢業，他在接受訪問時大讚一對子女「超額完成」要求。回顧多年來，面對細仔小學留級、轉讀年花近30萬的國際學校，乃至以IB 37分入讀科大金融後退學赴澳攻讀電腦科學、令每年開支暴增至60萬港元，他始終頂住外界閒言「乜都接」供書教學。如今正值細仔學成歸來投CV求職盼留港陪雙親，麥長青表示回港後會收緊要求勉勵兒子有擔當，並堅決不靠人脈安排工作，讓年輕人親自撞板歷練。

麥長青供細仔留學四年總開支逼近240萬。（IG@mak_cheung_ching）

細仔麥振瑋（Wayne）已順利從澳洲悉尼大學畢業。（FB@Mak Cheung Ching 麥長青）

結束TVB 32年賓主情北上拍劇直播

為了撐起頭家、給家人提供安穩生活，麥長青多年來一直勞心勞力。早於2019年約滿後，他決定不再續約，正式結束與TVB長達32年的賓主關係。其後他曾轉投ViuTV發展，並於2021年王祖藍在廣州開設媒體公司後展開合作，積極在內地接拍劇集及開拓直播帶貨事業，更與家人在廣州生活。麥長青提到細仔學成歸來，直言自己當年拼盡全力栽培子女是百分之百值得，流露出滿滿驕傲。

2019年與TVB約滿後，麥長青離巢北上發展。（TVB）

麥長青頂住冷言冷語咬緊牙關「乜都接」

回首細仔麥振瑋的成長與求學歷程，麥長青坦言走得相當不容易，甚至開玩笑形容兒子「搞完一筆又一筆」。麥振瑋小學就讀香港真光中學附屬小學，當年因中文科底子較弱而一度留級。升上培僑中學後，他主動爭取擔任班長，才慢慢培養出責任感。後來為了不想被編入中文班，麥振瑋憑自身實力考入香港加拿大國際學校，但學費由以往每月數百元直線跳升至逾兩萬元，全年開支逼近30萬元。面對經濟壓力，麥長青當時更要承受外界的冷言冷語，有人勸他既然手頭緊，不如叫仔女早點出來社會工作。但麥長青咬緊牙關，抱著「乜都接」的拼勁四出搵食養家，絕不讓子女的學業受阻。

細仔小學留級轉讀國際學校學費飆升。（FB@Mak Cheung Ching 麥長青）

留學四年總開支逼近240萬

正當外界以為麥振瑋升學路漸入佳境之際，他又再作出驚人決定。麥振瑋在IB公開試中取得37分佳績，2021年成功考入香港科技大學商學院修讀金融系，惟他對金融領域毫無興趣，一心只想投身電腦科學世界。發現科大內部轉科手續繁複後，他毅然決定辦理退學，遠赴澳洲悉尼大學報讀四年制電腦科學及網絡安全課程，令麥長青每年要承擔高達50至60萬港元的留學學費及生活費，養育開支較早年暴增近十倍。

麥包供讀總開支逼近240萬。（公關提供）

細仔投履歷求職盼留港陪雙親

受到爸爸麥長青耳濡目染，麥振瑋中學時期已參加話劇社，近年亦曾於抖音開設直播帳號，感受幕前互動的樂趣。被問到會否動用自己在演藝圈打滾多年的人脈替兒子鋪路搵工，麥長青態度堅決地表示拒絕，認為剛踏出社會的年輕人必須親自去撞板、碰釘，經歷過挫折磨練才會真正成熟堅強。目前麥振瑋正積極求職，已向全球多個地區投遞履歷，主要鎖定網絡安全、AI應用及金融科技等職位。孝順的他亦坦言最希望能留在香港工作，皆因離家四年，渴望留在父母身邊多加陪伴。