《古樂風華錄》陸劇，有繆文靜、丁婭、簡暗、徐弘作為編劇，趙一龍為執導，由李一桐、陳鑫海領銜主演的一套以古裝奇幻為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。



《古樂風華錄》電視劇情大綱

為守護各自珍視的一切，平凡樂師越央央（李一桐飾）與破除封印、卻失去過往記憶的樂靈少熠（陳鑫海飾）締結盟約。越央央一心保全所屬門派，少熠則渴望尋回記憶，兩人自此並肩同行，在歷經重重難關與相互扶持的過程中，暗生情愫。

然而，一場突如其來的誤會卻令二人心生芥蒂，感情面臨考驗。面對天下蒼生陷入危機的局面，他們選擇放下成見、再度聯手，踏上重重試煉之途。在逐一解開十二聖樂靈隕落執念的過程中，兩人不僅成功重啟神譜《風华录》，更在患難與共中冰釋前嫌，獲得蛻變與成長。最終，少熠與越央央合力平息因《風华录》而起的紛爭，為世間萬物譜寫出充滿希望的全新樂章。

《古樂風華錄》播出更新時間｜最新追劇日曆

《古樂風華錄》電視劇幾時播?《古樂風華錄》於11月29日播放，一共有40集，由騰訊視頻、芒果TV播放。

《古樂風華錄》播出更新時間｜最新追劇日曆

《古樂風華錄》演員關係圖

《古樂風華錄》演員關係圖

《古樂風華錄》演員

李一桐 飾 越央央

李一桐 飾 越央央（古乐风华录官微@Weibo）

陳鑫海 飾 少熠