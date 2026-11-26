《不為人知的故事》陸劇又名，改編自小説《那個不為人知的故事》。有周湧作為編劇，連奕琦、高炳權為執導，由黃軒、金晨領銜主演的一套以劇情犯罪為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。



《不為人知的故事》電視劇情大綱

文物修復師楊昭（金晨 飾）童年時的遭遇，在她心底刻下難以磨滅的創傷，她一直以為這道傷口永遠都沒有癒合的機會，直至她遇上潛伏在白吉販毒集團當中的緝毒警陳銘生（黃軒 飾）。二人相逢之後，心底各自泛起連自己都意料不到的漣漪，一段情愫悄悄萌芽。可惜任務中途突生變故，計劃宣告失敗，陳銘生只能無奈地從楊昭的生活之中徹底消失，這段還未正式展開的感情，亦就此中斷。

相隔半年，在另一座城市，楊昭在毫無預警之下再次碰見陳銘生。此時的他已經失去一條腿，平日以計程車司機的身份掩飾自己，看起來平凡又不起眼。在陳銘生面前，楊昭終於放下心防，坦露真實的內心，願意讓他走進自己封閉已久的世界。只是一趟出外遊歷的行程，令陳銘生的真實身份險些敗露，他別無選擇，只能重投緝毒一線，繼續執行危險任務，最後成功搗破整個白吉販毒集團。但陳銘生在激烈對抗中身受重創，最後抵受不住傷勢引發的心臟衰竭，離世而去。

《不為人知的故事》播出更新時間｜最新追劇日曆

《不為人知的故事》電視劇幾時播?《不為人知的故事》於11月26日播放，一共有21集，由優酷播放。2026年11月26日12:00上線，優酷全網獨播，優酷VIP會員首更3集，11月27日至11月28日每天更新2集，11月29日更新1集。 SVIP每個更新日提前多看1集。

《不為人知的故事》播出更新時間｜最新追劇日曆

《不為人知的故事》演員關係圖

《不為人知的故事》演員關係圖

《不為人知的故事》演員

金晨 飾 楊昭

金晨 飾 楊昭（电视剧不为人知的故事@Weibo）

黃軒 飾 陳銘生

黃軒 飾 陳銘生（电视剧不为人知的故事@Weibo）

余文樂 飾 白吉