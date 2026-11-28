現年50歲的張新悅（Nicola，前名張燊悅）自2007年與楊哲安（Jeremy）結婚後便淡出娛樂圈，專心相夫教女，兩人育有四名女兒，分別是大女Lucy、二女Lily、三女Leah及孻女Lola，一家六口幸福美滿。港大法律系畢業的張新悅，與牛津大學畢業生兼英國寄宿名校Rugby School舊生丈夫楊哲安一向十分注重女兒的教育，現時長女及二女已遠赴英國入讀父親母校Rugby School，三女及幼女則留港就讀國際學校香港威雅學校（Wycombe Abbey School Hong Kong）。近日張新悅接受訪問，大談四名女兒入讀香港威雅學校的學習感受，大讚學校發掘到女兒各自的強項，並在學習過程中建立自信心。

一家六口幸福美滿。（IG@nicolacheungyoung）

港大法律系畢業。（IG@nicolacheungyoung）

專心相夫教女。（IG@nicolacheungyoung）

育有4名女兒。（IG@nicolacheungyoung）

張新悅四名女兒都入讀香港威雅學校。（IG@nicolacheungyoung）

張新悅拒做虎媽重視全人發展 四女均入讀香港威雅學校成功建立自信

張新悅向來注重女兒的品德與全人發展，不盲目催谷學術成績，她在訪問中分享四個女兒入讀香港威雅學校的點滴，指出學校注重教學過程及師生關係，能夠針對每位學生的特質加以引導，令女兒發掘出個人強項並建立自信。在該校打好根基後，大女及二女亦順利銜接英國學制，遠赴英國入讀著名寄宿名校Rugby School。

溫馨。（IG@nicolacheungyoung）

溫馨。（IG@nicolacheungyoung）

張新悅在訪問中分享四個女兒入讀香港威雅學校的點滴。（影片截圖）

大女Lucy。（影片截圖）

二女Lily。（影片截圖）

三女Leah。（影片截圖）

三女Leah。（影片截圖）

孻女Lola。（影片截圖）

英國威雅公學授權設立設逾40項課外活動 全年學費高達21.8萬港元

香港威雅學校（Wycombe Abbey School Hong Kong）由創立於1896年的英國百年傳統名校威雅公學（Wycombe Abbey）授權設立，於2019年正式創校，屬私立男女校，採用英格蘭及威爾斯國家課程為基礎，採全英文教學並輔以中文課程，涵蓋1至13年級階段（包含IGCSE及A-Level課程路徑），設有英文、中文、數學、iSTEAM、音樂、演講與戲劇及藝術與設計等核心科目。此外，校方提供多達40項課外活動供學生選擇，例如Lego班、攀石、園藝、巴西柔術、韓國流行音樂班等。據校方公布的2026/2027學年學費資料，各年級全年學費由港幣188,000元至218,000元不等。

張新悅大讚學校能夠針對每位學生的特質加以引導，令女兒發掘出個人強項並建立自信。（影片截圖）

張新悅大讚學校能夠針對每位學生的特質加以引導，令女兒發掘出個人強項並建立自信。（影片截圖）

多才多藝。（影片截圖）

表現出色。（影片截圖）

表演。（影片截圖）

積極參與學校活動。（影片截圖）

變得自信。（影片截圖）