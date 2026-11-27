三屆視帝黎耀祥近年將事業重心全面北移，除了接拍劇集與商演，亦積極經營內地社交平台化身美食KOL。黎耀祥近日現身抖音直播間帶貨賣水果，推銷江西贛州尋烏縣的贛南臍橙。黎耀祥賣的贛南臍橙價錢親民，8斤裝（約16至22個）的70mm+臍橙僅售人民幣35.9元，而8斤裝（約12至16個）的80mm+臍橙則售人民幣39.9元，均包順豐快遞上門。為了催谷銷量，直播間更推出「買橙送剝橙器加黎耀祥簽名照」優惠，成功吸引不少粉絲下單，直播期間已售出超過4萬單，更登上平台「生鮮榜第16名」。可是黎耀祥近日拍片公開道歉，並雙手合十，極為誠懇。

黎耀祥是三屆影帝 。（影片截圖）

三屆視帝黎耀祥近日現身抖音直播間，落力推銷江西贛南臍橙。（抖音截圖）

黎耀祥公開道歉再火速刪片

黎耀祥近日落力推銷贛南臍橙，密密拍片分享採摘過程，憑視帝號召力吸引大批粉絲下單。可是部分粉絲收貨後，指出有兩大問題，第一是臍橙太酸不夠甜，品質與想像中有出入；第二是黎耀祥以落單客人有機會獲得簽名照作招徠，但部分粉絲卻不滿未有收到簽名照。

黎耀祥近年轉型做美食KOL，和愛妻在武漢「踎街邊」食熱乾麵。（小紅書＠黎耀祥）

黎耀祥到河南食麵。（小紅書＠黎耀祥）

黎耀祥北上打拼。（微博@黎耀祥Wayne）

黎耀祥日前連拍兩段影片公開道歉，影片中他眼紅紅雙手合十，向粉絲解釋因銷量龐大，銷量達十多二十萬，因而未能向每位下單客人都送上親筆簽名照，他又直言：「我嘅簽名唔係好值錢。」但承諾會盡力簽名給下單客人。另一個橙太酸的問題，黎耀祥解釋橙是「九甜一酸」。兩段影片以「黎耀祥&贛南臍橙 任何問題我兜底」以及「黎耀祥&贛南臍橙 助農初心」為題。

黎耀祥公開道歉。（抖音）

黎耀祥公開道歉。（抖音）

黎耀祥解釋橙是「九甜一酸」。（抖音）

黎耀祥日前拍片公開道歉。（抖音）

黎耀祥雙手合十。（抖音）

黎耀祥一度火速刪去兩段影片。（抖音）

黎耀祥直播賣橙送親筆簽名照。（抖音）

不少客人收到橙後網上發文。（抖音）

有人不滿橙的質素想像中有出入。（抖音）

引起網民討論。（抖音）

有部分下單客人稱沒收到簽名照。（抖音）