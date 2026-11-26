臨近年尾派對旺季，又是時候為穿上戰衣作準備！不過長期久坐Office缺乏運動，加上頻頻出外食大餐，隨時養出揮之不去的「頑固肚腩」，甚至令腸胃不勝負荷。其實這些假肚腩和消化不良，往往是因為腸道微生態失衡所致！研究顯示，腸道中有99.9%的益菌都是「比菲德氏菌」，是維持身體健康的關鍵；但隨着年齡增長及不良生活習慣，比菲德氏菌數量會逐漸減少，而且無法自我補充。當壞菌多於益菌，便會引發便秘*、假肚腩、皮膚敏感等連串健康危機。想趕在派對前重拾好身段？最近一眾女星及KOL都紛紛跟隨熱潮，親身實測日本No.1益生菌，大讚只需2星期就能極速動腸暢便，成功清走宿便甩走假肚腩！



4大女神親身實測 極速清宿便甩肚腩

想從根本改善體質，補充高質素的益生菌是關鍵。連續29年佔據全日本銷量冠軍的百年大藥廠「森下仁丹」，近年深得一眾女星及KOL追捧。早前陳欣茵、鍾晴、倪嘉雯及黃嘉雯紛紛拍片分享連續服用其皇牌Bifina晶球益生菌的實測變化，大讚身體內外都有明顯改善：

• 陳欣茵（實測Bifina Slim瘦身排毒配方）：「一直備受肚腩仔困擾，食咗Bifina Slim益生菌 1星期已經每日定時排便，幫我清走陳年宿便，個肚都平咗！堅持到第2個星期，腰線出返黎，塊面尖番，上鏡都靚咗，最開心係一個月後真係減咗磅。」

• 黃嘉雯（實測Bifina Slim瘦身排毒配方）：「想針對性減脂真係要由腸道入手，試過 168、生酮、戒糖都效果一般、好易反彈，食咗 Bifina Slim益生菌 2星期去廁所有規律咗，宿便肚都細咗，keep住食一個月之後，腰圍細咗，身形線條都緊緻咗好多！」

• 鍾晴（實測Bifina Si強免疫配方）：「工作忙、成日食外賣搞到便秘*、肚脹、皮膚敏感同濕敏，食咗含乳鐵蛋白嘅 Bifina Si 益生菌一星期，皮膚同濕敏大有改善，皮膚冇再紅、痕，keep住每日一包濕敏問題都冇再翻發，而且日日去到廁所，排走毒素。」

• 倪嘉雯（實測Bifina Si強免疫配方）：「因為有段時間去唔到廁所，搞到毒素積聚，皮膚開始敏感，生粒粒，又紅又痕。食咗Bifina Si 益生菌1星期皮膚冇再咁易敏感，冇再泛紅同生粒粒，排便都定時咗、順暢咗。」

拆解益生菌無效迷思！全靠革命性專利「3層耐酸性晶球技術」保活菌

市面上益生菌選擇眾多，為何森下仁丹的效果特別顯著？原來活性益生菌非常脆弱，一般在經過胃部時，極容易被強烈的胃酸殺死，導致無法在腸道發揮功效。

森下仁丹深明此痛點，利用領先全球的專利「3層耐酸性晶球技術」，以耐酸性皮膜及保護層，將比菲德氏菌（黃色晶球）及乳酸菌（白色晶球）重重包裹，有效抵抗胃酸破壞。這項技術能確保最少90%的活性益生菌安全通過胃酸，直達腸道釋放！提提大家，服用時只需直接倒入口中以室溫水送服即可，切勿咀嚼或咬破微小晶球顆粒，以免破壞晶球的保護層。

對症下藥！4大專屬配方 針對解決不同健康痛點

每個人的體質及健康問題都不同，盲目補充單一益生菌未必能達到最佳效果。森下仁丹針對不同人士的需要，精心研發出4款專屬配方。大家不妨根據自己的身體狀況，選擇最合適的一款：

1. 揮之不去的頑固肚腩？——Bifina Slim益生菌（瘦身排毒配方）

如果你經常久坐缺乏運動，下半身肥胖且帶有假肚腩，這款配方就最適合不過。每包含有25億比菲德氏菌及10億乳酸菌，更特別加入日本、美國專利及「日本政府機能性」認證的「玫瑰果多酚MJ」。比菲德氏菌能清宿便排腸毒，而玫瑰果多酚能激發身體消脂本能，兩者發揮協同效應，先減內臟脂肪，再減皮下脂肪。臨床實證指出，服用玫瑰果多酚能於3個月內減少體內脂肪，腹部總脂肪面積平均減少高達18.5 cm²！用家實證能1星期能定時排便、順暢清宿便；2星期改善胃氣、胃脹問題，減走假肚腩；1個月能減低內臟及皮下脂肪，達至瘦身減脂成效。

2. 濕敏、鼻敏反覆發作？——Bifina Si益生菌（強免疫配方）

針對免疫力不足、受皮膚敏感及濕敏困擾的人士，單靠外塗產品未必足夠，需要從腸道調理過敏體質。配方除了25億比菲德氏菌及10億乳酸菌，更加入珍貴的「乳鐵蛋白」（被譽為人體免疫核心蛋白）。乳鐵蛋白能激活免疫細胞、抗菌抗病毒，配合益生菌進一步提升腸道免疫力，抑制惡菌生長，舒緩敏感，調理過敏體質。真人實證顯示，80%用家認同2星期能改善濕敏症狀；4星期內更有助改善皮膚過敏，皮膚質素評分相差高達28%。

3. 日常排便不順、想做好基礎保養？——Bifina S益生菌（動腸暢便配方）

適合關注腸道健康、消化不良的人士作日常調理。每包擁有高達50億比菲德氏菌及10億乳酸菌，並配合奧利多寡糖（益生元）為益生菌提供營養，平衡腸道菌叢生態，增強活菌於腸道中繁殖，幫助排便順暢。百人實證顯示2星期效果顯著，92%改善排便規律、83%改善胃氣問題、80%改善痘痘問題，有效發揮軟化宿便及排腸毒的作用。

4. 經常胃痛、胃氣脹？——Bifina Ex益生菌（特強腸胃免疫配方）

專為腸胃極度敏感、容易受刺激而反覆不適的人士而設。這款高劑量配方每包含有高達100億比菲德氏菌及10億乳酸菌，能有效修復受損黏膜，重建腸道「保護屏障」，遏制惡菌生長並延緩內臟老化。超過95%用家認同服用1星期有效舒緩肚脤、排便不順情況；2星期後大幅改善胃部不適問題（胃痛、胃熱、胃脹氣）；4星期後胃部持久舒適穩定，晚上胃痛、胃酸倒流及腸氣不再出現。

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*是指偶發性便秘/腹痛

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