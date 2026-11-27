馬浚偉（馬仔）近年在廣播界及商界平步青雲，繼先後擔任港台創作總監及新城廣播行政總裁後，今年5月他更獲委任為衍生集團副主席、執行董事兼聯席行政總裁（CEO），據披露年薪高達252萬港元，他履新半年更交出亮眼成績表，收入較去年同期增長至5,500萬元。雖然貴為上市公司高層，坐擁豪華山景辦公室，但馬浚偉仍然相當貼地，昨晚（26日）他在社交平台分享新買的經典「SP」懷舊膠拖鞋，自爆從網上看到時二話不說就下單，背後原來藏著對已故父親的思念。

馬浚偉上任後，不時在社交平台分享商界高層的工作日常。（IG@ma_chun_wai）

馬浚偉的辦公室有很多植物，更有專屬Coffee Corner。（fb圖片）

馬浚偉年薪高達252萬港元，而履新半年後他為公司更交出亮眼成績表，集團收入較去年同期增長至5,500萬元。（IG@ma_chun_wai）

二話不說網購屋邨經典「SP」膠拖鞋 感性憶白田邨父子情

馬浚偉在Instagram上載該雙黑底白帶、印有綠色「SP」標誌及「Sport Power」字樣的經典塑膠拖鞋照片，可謂80、90年代香港公共屋邨的集體回憶，當年街坊鞋舖隨處可見，價錢極為平民化，即使是現時都是幾十元而已。貴為年薪逾250萬的上市公司CEO，馬浚偉卻對這雙「平民膠拖鞋」情有獨鍾，他在帖文中感性寫道：「昨天忽然在網上看到這雙拖鞋，我二話不說就下單，結果昨晚就送到了。小時候在白田村（邨）生活，父親最愛穿的就是這款拖鞋！到我上了中學，我也跟父親穿上這同款同色的拖鞋。我經常跟好友說，我記性一向很好，甚至一歲多時的一些畫面，至今仍歷歷在目！也許就是這個原因，我總會偶爾懷念起那些年的光影，那些簡簡單單、普普通通的物件。緣份讓我再遇上，是多麼美好的事！是夜，一雙拖鞋，已讓我心內暖意滿滿。」

馬浚偉在Instagram上載該雙黑底白帶、印有綠色「SP」標誌及「Sport Power」字樣的經典塑膠拖鞋照片，原來是因為小時候住在白田邨時，父親最愛穿這雙拖鞋。（IG@ma_chun_wai）

馬浚偉的帖文令人感動。（IG@ma_chun_wai）

深水埗基層出身念舊重情 曾陪癌父走完最後一程

馬浚偉生於深水埗基層家庭，小時候曾住七層徙置區及白田邨，父親當年任職巴士司機，獨力捱大五兄弟姊妹，養成他刻苦又念舊的性格。他向來極度孝順，其85歲父親於2022年10月因胃癌離世前，馬仔曾特地搬到寧養醫院附近居住，每日清晨親自煲粥送往病房，並親手為父親抹身、換片，陪老父走完人生最後一程，直言能夠盡孝「感恩無憾」。今次他因為一雙屋邨懷舊膠拖鞋，勾起昔日與父親在白田邨生活的點滴，引起大批網民共鳴，留言表示：「回憶返晒嚟」！