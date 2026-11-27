無綫（TVB）戀愛真人騷《女神配對計劃2》近日爆發「假單身」風波，有「東張女神」之稱的俞可程（Kanis）早前被爆疑秘戀TVB綜藝科高級導演Marcus，更被拍到在街頭舉止親暱，令她「單身人設」徹底崩壞，形象插水。事件發酵數日後，俞可程今日（27日）在社交平台發布全黑背景聲明，正式宣布主動退出《女神配對計劃2》！

俞可程（Kanis）。（IG@kanissyu）

參加無綫（TVB）戀愛真人騷《女神配對計劃2》。（IG@kanissyu）

俞可程被爆秘戀TVB導演鄭韜畧斷正。（讀者提供）

正式宣布主動退出《女神配對計劃2》！（IG@kanissyu）

俞可程發聲明致歉宣布退出《女神2》 強調「網上謠言均不屬實」

神隱多日的俞可程今日（27日）在IG限時動態以黑底白字發文交代去向，她在聲明中強調網上流傳的新聞謠言均不屬實，但為免個人新聞影響節目焦點及台前幕後心血，經與公司及節目組慎重商討後，決定主動要求正式退出《女神配對計劃2》。

俞可程聲明全文如下：

大家好，近日因為我的新聞報道，佔用了大家的時問，亦令《女神配對計劃2》的節目焦點受到影響，我感到非常抱歉。較早前參與節目拍攝時，我一直全心全意投入其中，非常珍惜這段經歷。

然而，網上新聞傳的謠言均不屬實，但經過與公司及節目組慎重商討後，為了讓觀眾能更純粹地欣賞節目內容，不讓個人新聞分散大家對台前幕後及各位參與者心血的注意力，我決定主動要求正式退出《女神配對計劃2》。

對於今次事件令節目組帶來的不便和困擾，我再次衷心致歉。接下來我會更加專注於工作上，努力做好每一個表現。感謝大家一直以來的關心、包容與支持，亦真心祝願節目一切順利。

俞可程聲明。（IG截圖）

缺席台慶兼被刪光約會鏡頭 連累拍檔侯建民「被消失」

回顧今次風波，俞可程早前被爆出與TVB綜藝導演的親密照，原本名列台慶紅地氈名單的她隨即臨時缺席。雖然節目主持林盛斌（Bob）曾表示已拍攝的內容會如常播出，但無綫在11月22日播出的第12集節目中，已緊急將原本預告中俞可程與男嘉賓侯建民（Zico）到主題公園約會的片段徹底刪走，連累全情投入的侯建民無辜「被消失」。

節目主持林盛斌（Bob）曾表示已拍攝的內容會如常播出。（資料圖片）

此外，有指俞可程在節目組內部引發爭議之餘，近日亦有幕後人員爆料指她過往拍攝《東張西望》時我行我素，但她日前仍被目擊如常返回電視城為資訊性節目開工，似乎未影響其日常主持工作。不過如今俞可程正式發聲明退出《女神配對計劃2》，並強調網上謠言均不屬實。