現年60歲、兩屆視后鄧萃雯（雯女），近日作客好友鄭丹瑞（阿旦）的YouTube頻道《健康旦》接受專訪，將於12月在香港連開18場佈道會的雯女，自爆昔日拍劇太辛苦導致緊張面紅變色，更親解因樣太惡兼要求高而被封「大白鯊」的由來，又大談曾獲前輩劉松仁（松哥）教演戲兼「偷影」她不笑惡樣的難忘經歷。

鄧萃雯接受鄭丹瑞訪問。（YouTube@健康旦HiEggo）

昔日飛紙仔拍劇壓力爆煲 緊張面紅變色被阿姐問候

雯女自言過往是拼命三娘，拍劇時用盡身體，去到拍攝《巾幗梟雄》演「四奶奶」時，每晚得四小時休息，更要陷入「讀熟啲對白定敷個mask」的矛盾之中。她透露後來因一次「飛紙仔」拍劇的經歷，終於觸發身體亮起紅燈：「身體有trigger㗎，就係我接咗個戲，最後係因為我太認真，因為飛紙仔冇劇本，咁我開始覺得『嘩，我身體承受唔到』。咁因為佢又影響到我嘅皮膚個狀態，之後其實睇咗好耐醫生，因為佢好容易會緊張就會發紅，其實我拍緊嘅時候已經發紅喇，不過搵化妝品遮。」

當時孭住兩屆視后包袱的雯女壓力大到爆煲，連汪阿姐都察覺到她狀態有異：「阿姐有一次喺化妝間都見到我：『嘩，做咩你個皮膚咁呀？』我都唔夠膽答，因為我覺得皮膚變咗色都好唔專業！即係連皮膚轉咗色都係我自己嘅問題。」

這次低潮令她徹底醒覺，決定全面停工兩年休養：「任何嘅獎項、任何嘅成就，大家話你演技派又好，幾多屆視后又好，其實嗰啲都係身外物。最後個身體係一世跟住我嘅，即係如果我唔關心返佢，我唔愛返佢，其實你以後邊個可憐你呀？」 她笑言停工兩年期間過得極爽，秉承已故好姊妹羅慧娟「人生唔好有遺憾」的叮囑：「我冇經理人，唔要；冇助手，唔要；唔傾job，唔好搵我！我想做咩就做咩囉！」

鄧萃雯演活如妃一角。（劇照）

鄧萃雯演活如妃一角。（劇照）

鄧萃雯演活如妃一角。（劇照）

《巾幗梟雄》中鄧萃雯同黎耀祥演技備受讚賞。（劇照）

樣惡兼極高要求 心理課揭自己被封「大白鯊」

圈中一直流傳鄧萃雯拍戲極高要求兼好惡，連阿旦亦笑指她的「惡朵」好響。雯女大方承認昔日的確要求多多，更自爆曾在神學院上心理輔導課時發現自己在別人眼中的真實形象：「其中一堂呢就要check自己喺人哋眼中係乜嘢，我check到係大白鯊！我幾唔開心呀，我心諗『唔係啩，大白鯊咁得人驚』？」

不過細想之下，她明白這稱號絕非無中生有：「自己冇要求，大家又冇要求，咁就冇要求㗎啦嘛！咁我一定要好多嘢管住㗎嘛，我又要管化妝、整頭、服裝、拍攝，燈光得唔得呀？呢樣得唔得呀？鏡頭嘅角度得唔得？所有嘢一樣出錯你就彎㗎啦！你知TVB人手有限，坐車都係自己揸住塊反光板自己照嘅啫嘛！」 她解釋自己一入戲就只會專注演戲，無法分心兼顧走位與燈光，故開拍前必須先嚴格把關：「咁所以你喺演戲之前呢就要大白鯊咁QC呀嘛！所有嘢『得得得得得，你唔好甩我呀吓？係啦，我先埋位！』」

然而，雯女坦言內心其實極不喜歡做惡人：「邊有人鍾意係大白鯊㗎？咁所以我都想學識放過自己，同埋放過別人，因為好攰呀，做大白鯊你估唔攰呀？」 身為基督徒的她後來選擇用祈禱改變心態：「嗱主耶穌，我唔要做大白鯊，你可唔可以畀一個方法，係祝福我無論我幾醜樣啦、幾肥啦、幾多嘢唔得，觀眾都鍾意我就得㗎啦！即係我演出嗰個角色，觀眾都鍾意我咪搞掂囉，邊度使做大白鯊啫？」 結果這招竟然奏效，令她成功擺脫「大白鯊」包袱。

鄧萃雯自知是別人眼中的「大白鯊」。（YouTube@健康旦HiEggo）

鄧萃雯自知是別人眼中的「大白鯊」。（YouTube@健康旦HiEggo）

98年買Dream House一鋪玩完 慘蝕一半身家

談及人生最大低潮，雯女重提1998年金融風暴買樓損手的慘痛經歷。她坦言當時事業順利有點「得戚」，怎料卻狠狠跌了一跤：「好似將我全盤嘅人生、積蓄呀、所有嘢推咗去，我哋拍電視唔係賺好多錢，所以嗰鋪都好大！買咗所買咗一間dream house for 養老，唔係攞嚟炒嘅，點知金融風暴一鋪玩完，即係都負咗一半資產囉！」

她苦笑指拍電視劇人工有限，自己當時已算很紅卻落得如此收場，令其價值觀瞬間崩潰：「好艱難㗎，我哋拍電視其實邊有咩錢，我已經都算好紅，都落得如此收場！咁我心諗點呀，又唔係貪心㗎囉喎，買嚿磚頭養老啫，或者收下租啫，都瀨嘢？」 經歷過買樓、名牌、名利皆空，她在30多歲時重投信仰，更慶幸自己早早跌倒：「如果60歲或者50幾歲先咁呢，就真係可能會跌得好盡，未必咁容易爬得返起身。」

98年買Dream House一鋪玩完。（YouTube@健康旦HiEggo）

劉松仁偷影「唔笑惡樣」點醒 12月開18場騷

此外，雯女亦特別感謝前輩劉松仁（松哥）的提點，指對方不單教她從整體看劇本，早年合拍內地古裝劇演夫妻時，更出奇招點醒她平日樣貌太惡。當時角色要求溫婉賢淑，松哥趁她定妝時在遠處「偷影」她不笑的模樣給她看，雯女笑言：「我都呆咗呆，我話『嘩，我只不過係好認真咁同人講我造型啫，但係個樣一啲都唔溫婉賢淑囉！』」 從此她便學懂在戲裡戲外放鬆眼神。

如今活得自在豐盛的她，將於12月5日至25日在港舉行共18場《生命的冠冕》佈道會，希望藉自身經歷鼓勵同路人。

鄧萃雯將於12月5日至25日在港舉行共18場《生命的冠冕》佈道會，希望藉自身經歷鼓勵同路人。 （YouTube@健康旦HiEggo）

雯女亦特別感謝前輩劉松仁的提點。（YouTube@健康旦HiEggo）

雯女亦特別感謝前輩劉松仁的提點。（YouTube@健康旦HiEggo）