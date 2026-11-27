前英皇小花兼2011年亞洲小姐亞軍王家敏（Leanne），自參演ViuTV劇集《好人好姐》（於2020年首播）後便鮮有在港露面，近日她突然宣布開設個人YouTube頻道《開心家敏》回歸幕前！

王家敏復出。

王家敏曾客串演出ViuTV劇集《好人好姐》，隨後便鮮有在港露面。（微博@王家敏Leanne）

王家敏神隱多年開YouTube頻道復出

對於外界以為她早已退出娛樂圈，王家敏笑言自己從未離開，只是過去幾年憑藉「亞姐」頭銜在內地接了不少商演及選美扮靚分享講座，「我返咗大陸，先知原來亞姐喺內地好多人認識，都好受歡迎。」談到開頻道的原因，她表示疫情後眼見不少港人不快樂，希望藉着自己樂觀愛笑的性格為大家帶來歡樂，同時亦會在頻道分享化妝護膚心得，以及她早前於上海修讀的珠寶設計課程知識，實行多方面交流！

王家敏近年在內地接了不少商演。（小紅書＠王家敏 LeanneWong）

王家敏神隱多年開YouTube頻道宣告復出。（YouTube@開心家敏）

王家敏螢幕初吻獻給關智斌

頻道首集已於20日正式上架，王家敏重提自己曾演出《四葉草之赤沙印記》及《學警雄心》等經典劇集喚醒觀眾記憶；而第二集她更會大爆昔日在英皇的秘聞，重提與關智斌（Kenny）拍攝經典金曲《眼紅館》MV的不為人知故事！

王家敏在《四葉草之赤沙印記》中飾演李麗媚（Eugen）。（影片截圖）

王家敏難忘與關智斌濕身激吻。

王家敏曾拍攝關智斌《眼紅館》的MV，兩人在車房濕身激吻。（影片截圖）

王家敏大讚關智斌為人細心，知道她愛喝可樂便經常買給她，但最難忘莫過於兩人將「螢幕初吻」獻給了這首MV：「對我嚟講，當時啲動作都好激烈，我哋拍完咀戲，就要濕身，最後一幕仲要攬住對方，都真係好尷尬。」她更自爆去到車房拍攝當日才獲悉要拍接吻戲，身為新人根本不敢推卻，有潔癖的她只好急急買定香口膠準備，反觀關智斌卻毫無準備，連她都忍不住跟導演打趣：「乜玩到咁大呀！」雖然多年甚少聯絡，但她大讚關智斌天生明星相又靚仔，除預告會捧場對方演唱會，更希望學師姐伍詠薇做訪談節目，邀請關智斌做嘉賓敘舊！

王家敏最難忘莫過於兩人將「螢幕初吻」獻給《眼紅館》MV。（影片截圖）

王家敏大讚關智斌天生明星相又靚仔。（影片截圖）

王家敏曾獲Twins送蛋糕慶生

回顧2002年參加新秀獲「最具新人類風采獎」而簽約英皇的歲月，王家敏依然滿懷感恩，直言當年身為新人已有機會參演容祖兒、謝霆鋒的MV，獲Twins送蛋糕慶生，更在成龍電影《大佬愛美麗》與陳奕迅演對手戲，令她獲益良多。

王家敏亦有份客串成龍電影。（小紅書＠王家敏 LeanneWong）

不過到了2006年，她卻毅然決定離巢，王家敏坦白自揭全因遇上事業樽頸，加上公司當時明言「唔會幫我出唱片」，計劃將所有資源集中力捧一線藝人，而市道萎縮下公司又暫停開戲，令她感到時勢不就。然而王家敏對此毫無怨言，更引用劉嘉玲的訪問金句勉勵自己，只要認真對待每份工作便已足夠。離開英皇後，王家敏重返校園遠赴美國普度大學（Purdue University）商學院，並畢業於澳洲南澳大學（University of South Australia），畢業後王家敏重拾滿滿自信，最終在2011年參加亞洲小姐競選一舉奪得亞軍，印證「焉知非福」的道理！