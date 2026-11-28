現年55歲、有「最美CEO」之稱的黎姿（Gigi），自2008年嫁予富商馬廷強並淡出娛樂圈後，一直專心照顧家庭及打理弟弟黎嬰的醫美生意，搖身一變成為上市公司老闆。雖然工作極為忙碌，但出名孝順的Gigi近日抽空帶同父母及胞弟黎嬰一家四口北上旅行，更在IG分享多張溫馨合照及短片，並感性以英文留言：「The best gift I can give them is my presence. ❤️#family #familytrip #moment」（我能給他們最好的禮物，就是我的陪伴），引來圈中好友佘詩曼留言「❤️❤️❤️」及楊秀惠送上「❤️」力讚有愛！

最美CEO！（IG@gigilai_official）

黎姿（現名馬黎珈而）罕貼與老公馬廷強頭貼頭合照。（IG@gigilai_official）

黎姿與家人同遊中山。（IG@gigilai_official）

黎姿與家人同遊中山。（IG@gigilai_official）

88歲黎父精神奕奕 黎嬰粉紅衛衣超潮現身

從黎姿分享的全家福可見，一家四口身處充滿歷史韻味的騎樓街道打卡，雖然黎爸爸與弟弟黎嬰同坐輪椅，但全家均笑容燦爛，畫面極為溫馨。今年2月剛度過88歲大壽的黎爸爸精神相當飽滿，頭戴搶眼的橙紅色畫家帽配眼鏡，身穿酒紅色長袖毛衣、配搭格仔頸巾、黑色長褲及皮鞋，雙手交疊放於膝上，氣色極佳。

身旁的黎媽媽戴上眼鏡，身穿白色針織上衣外搭淺粉米色外套、襯上花紋絲巾及紅鞋，容光煥發；企在中間的Gigi則將太陽眼鏡架在頭上，以灰色上衣配搭同色系針織披肩及牛仔褲，彎腰緊靠弟弟並親密搭住對方膊頭，狀態依然極弗。至於坐著電動輪椅的弟弟黎嬰同樣精神極好，打扮更是非常時髦，頭戴黑色Cap帽及型格漸變太陽眼鏡，身穿粉紅色潮牌連帽衛衣配淺藍色闊腳牛仔褲，狀態與氣色均相當不俗。

溫馨全家福。（IG@gigilai_official）

溫馨全家福。（IG@gigilai_official）

親推輪椅細心耳語 陪爸爸中式庭園餵魚

除了合照，Gigi亦上載了兩段充滿孝心的短片。其中一條片可見二人身處中山街頭，背景更清楚見到「中山文創非遺體驗館」的橫匾及老字號雙皮奶店。片中穿上灰色上衣及闊腳牛仔褲的Gigi，全程親自推住坐輪椅的爸爸慢慢逛街，期間更不時彎低身軀，挨近爸爸耳邊細細聲傾偈兼介紹沿途店舖，照顧得無微不至。

另一段短片則見父女倆換上另一套造型，在中式園林的池塘邊亭臺欣賞風景。黎爸爸換上深藍色畫家帽、淺灰色頸巾及深藍色夾棉背心外套，而Gigi則身穿型格深啡色皮褸。片中Gigi細心地將魚糧倒在爸爸手中，全程彎腰在耳邊講解，一步步教爸爸將魚糧拋落魚塘，十足十「氹小朋友」一樣溫柔又有耐性，兩父女互動有說有笑，盡顯深厚感情。

黎姿係出名孝順女。（IG@gigilai_official）

全程推爸爸周圍遊逛。（IG@gigilai_official）

去魚池邊教爸爸餵魚。（IG@gigilai_official）

黎爸爸動作較緩慢，要黎姿細心教導。（IG@gigilai_official）

黎姿全程彎低腰。（IG@gigilai_official）

捉住手教爸爸。（IG@gigilai_official）

中三出道擔起頭家 為照顧胞弟退出幕前

出身演藝世家的黎姿，爺爺是「香港電影之父」黎民偉，嫲嫲是香港第一代電影明星林楚楚，姑媽則是著名甘草演員黎萱。原本衣食無憂的她，自爺爺嫲嫲離世後家道中落，一家人由大屋搬細屋，全靠媽媽獨自開小貨車送貨養家。加上黎爸爸兒時曾患腦膜炎導致聽力欠佳，隨年紀增長視力亦大不如前，Gigi為減輕家庭負擔，中三未畢業便毅然出道拍戲，與媽媽合力撐起頭家。直至2007年胞弟黎嬰不幸遇上嚴重車禍，重情重義的Gigi翌年便以照顧弟弟為由宣布全面退出娛樂圈，接手打理弟弟的醫美王國，同年下嫁馬廷強並育有三女。如今家庭事業兩得意的她，依然堅持親力親為陪伴家人，難怪多年來一直被譽為圈中孝順典範。

佘詩曼、楊秀惠都派心心。（IG@gigilai_official）

黎姿同父母。（IG@gigilai_official）

黎姿一家。（IG@gigilai_official）