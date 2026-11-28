校長譚詠麟（阿倫）與溫拿隊友彭健新向來交遊廣闊，近日兩人聯同藝人莫家淦及潘梓峰盛裝出席一場豪門婚宴，更在台上大開金口合唱經典金曲《知心當玩偶》，將現場氣氛推向最高峰！不過，當晚除了星級表演嘉賓陣容鼎盛外，台上另一幕卻意外成為社交平台Threads的熱議焦點——男家老爺當日心情大靚，竟在眾目睽睽下不停親吻身旁的年輕索女，畫面流出後隨即惹起網民議論！

譚詠麟、彭健新、莫家淦及潘梓峰近日出席豪門婚宴，在台上大唱《知心當玩偶》助興。（Threads截圖）

老爺彭炯豪背景猛料 錫完年輕索女再舉大心心

據了解，這場星光熠熠的婚宴主角來頭不小，新娘是落選港姐張靜婷（Janice），而新郎父親（老爺）更是商界猛人彭炯豪（Ken），身兼至尊到會業務董事總經理及翠華控股行政總裁，政商娛樂圈人脈極廣。

從網上流出的婚宴舞台片段可見，譚詠麟、彭健新、莫家淦以及潘梓峰在台上手持咪高峰落力獻唱《知心當玩偶》。台前正下方則坐着身穿閃亮銀白色低胸婚紗的新娘張靜婷與新郎，兩人一邊拍掌一邊隨歌聲搖擺，一臉幸福。

新娘張靜婷（前排右二）身穿銀白色低胸婚紗與新郎並肩而坐，台上星光熠熠，場面相當熱鬧。（Threads截圖）

彭炯豪現風騷，再次高舉雙手比心大笑，盡顯榮升老爺的喜悅。（Threads截圖）

榮升老爺的彭炯豪興奮得高舉雙手比出巨型心心手勢，情緒高漲。（Threads截圖）

左起︰翠華行政總裁彭炯豪、主席李遠康、首席財務官楊東。﹙盧翊銘攝﹚

翠華主席兼行政總裁彭炯豪（李澤彤攝）

新娘張靜婷落選後，加入TVB娛樂新聞台，成為外景採訪主持。（IG/@janiceeebb）

張靜婷又參選過《2018亞洲小姐競選》，並打入香港區10強。（IG/@janiceeebb）

榮升老爺心情興奮難掩喜悅

在四位藝人高歌期間，坐在台上階梯、身穿黑色禮服的老爺彭炯豪全程表現得極為興奮，不僅在眾人面前緊攬身旁身穿粉杏色露肩晚裝的年輕女士，更當眾親吻對方臉頰，隨後又高舉雙手比出巨型心心手勢及向台下揮手，情緒高漲。由於畫面相當搶鏡，片段在Threads曝光後一度引起網民熱議，猜測該名年輕女士的身份；不過據知情人士透露，該名女士其實是彭炯豪的親生女兒，當日只是兩父女因家人大喜日子心情激動而流露出的真摯親情互動。

彭炯豪緊攬親吻的粉杏色晚裝女士其實是其親生女兒，父女情深成為婚宴另一焦點。（Threads截圖）