黃宗澤傳戀上內地珠寶千金做豪門駙馬？　女方曾離婚育有一女

撰文： 董欣琪 最後更新日期： 2021-03-25 19:15

現年40歲的黃宗澤（Bosco）入行以來一直好有異性緣，緋聞情史未斷過，他與陳嘉桓（Rose）在2018年因為合作拍攝劇集《守護神之保險調查》而傳出緋聞，Rose更被影到多次出入男方寓所，兩人發展成半同居關係，不過兩人從未承認戀情，直至去年年底Rose突然將Bosco降級至普通朋友，更直言不想同Bosco交流。自此Bosco未有傳出新戀情，但日前內地珠寶千金翁曉君突然在微博發文，親暱地叫「宗澤」，即時掀起網民熱議！

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翁曉君在微博小號Post出自拍照，再以一張孫佳君的九格圖作配圖，並寫道：「宗澤說我長得像她，這是我唯一一個覺得確實有點像的人」，其後網民紛紛留言問道她所講的「宗澤」是不是黃宗澤，並問到他們「在一起了嗎」，而翁曉君就用大號回覆道：「嗯」，被指是公開戀情。不過不少人認為Bosco不但比翁曉君大13歲，而且過往緋聞多多，直指他高攀女方，一心打算做豪門駙馬爺。

內地珠寶千金翁曉君在微博小號Post出自拍照，並親暱地叫「宗澤」，掀起網民熱議。（微博截圖）

現年27歲的翁曉君是內地知名珠寶品牌千金，與「星女郎」林允、孟佳是好朋友，曾拍攝廣告，在微博坐擁超過23萬粉絲，是一位小有名氣的網紅。翁曉君曾與內地男星劉宇超有過一段短暫婚姻，她在誕下囡囡不久就與老公宣布離婚，現時囡囡已經兩歲大。家境富裕的翁曉君在福建、深圳都有房產，她曾曬出家居照，相中可見複式大屋非常豪華，而她名下有幾間公司，絕對是名副其實的年輕「白富美」。

現年27歲的翁曉君家境富裕，在多地有房產。（微博@WENGMIMI_）

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由於事件愈傳愈烈，翁曉君不但將原文刪除，其後再發文：「我真的服了！什麼就人家攀千金呀？營銷號真的夠夠的了！有毛病吧」，並在回覆網民時澄清道：「暈……只是朋友啊！別亂說」、「我可害怕亂造謠。」否認戀情，更表示以後會注意發言。