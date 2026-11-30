現年60歲、有「最美小龍女」美譽的李若彤，近年專注在內地發展，不時現身公開活動和內地綜藝，而且更活躍社交平台，深受網民喜愛。最令人驚嘆的是，多年來李若彤不論膚質或身形，均長年維持在極佳狀態，展現從容優雅的活力與自律體態。日前李若彤現身四川成都參與了市集擺攤活動，除了走訪多個市區地標，還品嘗了當地的地道美食，不過在網民近距離拍攝的影片中，李若彤耳旁突起條狀的疙瘩，引起網民討論，更一度被質疑是醫美「後遺症」。

李若彤有「最美小龍女」的美譽。（微博@李若彤）

李若彤可以說是靚足一輩子。(微博@李若彤)

李若彤面頰耳旁驚現條狀疙瘩

有網民在市集擺攤活動捕獲李若彤品嘗地道美食，穿上藍色菱格針織上衣及白色褲的李若彤皮膚緊緻白滑，樣貌及身材幾十年如一日，凍齡力非常驚人。不過李若彤在咀嚼期間，面頰耳旁突起明顯的條狀疙瘩，引起網民關注，更有網民以為是醫美「後遺症」：「這種是不是埋線的痕跡呀」、「為什麼臉頰很奇怪？」、「耳朵皮膚貌似拉皮了」。

有網民在市集擺攤活動捕獲李若彤品嘗地道美食。（小紅書）

李若彤在咀嚼期間，面頰耳旁突起明顯的條狀疙瘩，引起網民關注。（小紅書）

有網民以為是醫美「後遺症」。（小紅書）

原來是身患怪病？

其實李若彤並沒有整容，亦沒有所謂的醫美「後遺症」。她曾在多年前在節目《星級會客室》接受資深傳媒人汪曼玲的訪問時，自揭耳旁突起情況全因一怪病。當時她指因當年拍《神鵰俠侶》時開始出現怪病，醫生指可能是因為熬夜，加上自己很喜歡吃餅乾，又不愛喝水，分泌多了，引致口水分泌腺堵塞：「口水分泌腺堵塞，非常奇怪的病，有些人也有這種病，但我比較不幸運，大多數病人是下面（下顎）口水腺堵塞，能簡單在舌頭底下做個小手術，開刀除去堵塞物，使它暢通就沒問題，但我是兩旁的口水腺堵塞，醫生能幫你開刀，但太冒險，要開明刀，這樣切開，更加似整容。」

李若彤曾在多年前在節目《星級會客室》接受資深傳媒人汪曼玲的訪問時，自揭耳旁突起情況全因一怪病。（節目畫面）

李若彤指因當年拍《神鵰俠侶》時開始出現怪病，醫生指可能是因為熬夜，加上自己很喜歡吃餅乾，又不愛喝水，分泌多了，引致口水分泌腺堵塞。（節目畫面）

李若彤透露兩旁的口水腺堵塞，若接受開刀會更似整容，所以拒絕了。（節目畫面）

李若彤指如果要開明刀，縱使可以袪疤，但有機會傷到神經線，臉部或會抽搐，而怪病症狀就是在進食、要咀嚼食物，口水腺就會凸出，外形像小蛇一樣，非常難看，她笑言：「一咀嚼就會成條好像手指凸出來，腫脹得厲害便會感到痛楚，我去按它，它就會扁平下去，但不會消掉，會稍微腫起來，但腫起來就像小蛇一樣，我曾經試過很多次感到尷尬，跟朋友吃飯，他們一直眼定定看我的臉，但又不好意思問，我又要解釋一餐，我按按它就沒事。」

李若彤耳旁驚現條狀疙瘩惹醫美疑雲。（小紅書）