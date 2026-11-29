林子祥（阿Lam）、葉蒨文（Sally）《白頭到老 WE ARE ONE Encore 演唱會》記招今日（29日）在尖沙咀舉行，宣布將於明年二月20、21、25、26日再踏紅館開騷。兩位主角即場演繹近日大熱歌《敢愛敢做》，對於歌曲因遊戲《GTA6》翻hit，阿Lam台上笑言：「首歌第一次唱至今差不多40年，係有人話畀我聽先知，我連手機都無嘅。」Sally感激大家支持這首歌，不忘提醒大家打機都要記得休息下眼睛和去廁所。

林子祥和葉蒨文出席《白頭到老 ENCORE 演唱會》記者會。（盧振輝攝）

林子祥（阿Lam）、葉蒨文（Sally）宣布將於明年二月20、21、25、26日再踏紅館開騷。（盧振輝攝）

兩位主角在近日大熱歌《敢愛敢做》下隆重登場。（盧振輝攝）

林子祥（阿Lam）、葉蒨文（Sally）宣布將於明年二月20、21、25、26日再踏紅館開騷。（盧振輝攝）

兩位主角令全場氣氛High爆！（盧振輝攝）

現場有不少歌迷專誠撐場！（盧振輝攝）

《敢愛敢做》翻Hit 阿Lam笑言駕車聽歌被嫌棄

提及演唱會歌單，阿Lam與Sally均表示《敢愛敢做》是每一場的「必唱金曲」，絕不會刪減。最近經典作因出現在人氣遊戲《俠盜獵車手6》（《GTA 6》），再次掀起熱潮，甚至有網民將阿Lam的頭像惡搞成遊戲海報。Sally笑言：「阿Lam都好鍾意揸車，但慢慢揸。」阿Lam自言完全不懂打機，是別人告訴他才知道。

提及演唱會歌單，阿Lam與Sally均表示《敢愛敢做》是每一場的「必唱金曲」，絕不會刪減。（盧振輝攝）

阿Lam自言完全不懂打機，是別人告訴他才知道歌曲出現在《GTA6》。（盧振輝攝）

Sally續言身邊有很多朋友傳相關影片給她看：「我連開機都唔識，但知道個個都喺度話『哇，好犀利』，但我哋係完全唔知首個擺咗入去，行街又冇乜人同我哋講呢樣嘢，如果有更多年輕人因為咁而認識呢首正能量嘅歌，我哋都好開心！好戥阿Lam開心！」阿Lam亦覺得可以令更多人聽到這首歌，知道廣東話的厲害，也是好事。

Sally本身不知道遊戲加入了阿Lam的歌曲，但表示：「如果有更多年輕人因為咁而認識呢首正能量嘅歌，我哋都好開心！好戥阿Lam開心。」（盧振輝攝）

對於網民將阿Lam的臉P圖到遊戲海報上，兩人都有看到，Sally更大呼：「我嚇親呀！有個女人！『咦，呢個係咪我嚟？有啲似，又有啲唔似。』」阿Lam不禁笑指：「不過佢改咗我啲肌肉仲大過嗰個人，不過我冇紋身嘅。」Sally在旁立即補刀笑稱：「我第一次見都話『哇，你有肌肉喎』，我都未見過！」

對於網民將阿Lam的臉P圖到遊戲海報上，兩人都有看到，Sally更大呼：「我嚇親呀！有個女人！『咦，呢個係咪我嚟？有啲似，又有啲唔似。』」阿Lam不禁笑指：「不過佢改咗我啲肌肉仲大過嗰個人，不過我冇紋身嘅。」（網上圖片）

（盧振輝攝）

至於平時駕車時會否播放這首「神曲」？阿Lam直言會，但大爆平時揸車，通常是Sally 唱，他則擔任司機。Sally笑言：「佢成日叫佢唔好唱咁多，使唔使首首都要你唱！」，引得全場大笑。

阿Lam直言平時揸車通常是Sally唱歌，他則擔任司機。Sally笑言：「佢成日叫佢唔好唱咁多，使唔使首首都要你唱！」（盧振輝攝）

談舞台失平衡 指一時失重心與機關無關

葉蒨文月前在重慶巡迴演唱會獻唱《I Believe in Love》並熱舞轉身時，突然失去平衡向前仆，險些跌落舞台，幸好身旁男舞蹈員及時攔腰抱住。重提此事，Sally坦言當時並非機關或服裝問題，純粹是自己一時失去重心：「其實嗰個唔關機關事，係我自己失手、失咗平衡，我自己都覺得好醜，結果被人一接，我又唔知發生咩事，我都無諗到會上咗新聞。事後都有好多朋友關心我，原來我有咁多朋友，我都好開心。之後都會繼續跳，因為我一上台就會搏命跳。」

葉蒨文月前在重慶巡迴演唱會獻唱《I Believe in Love》並熱舞轉身時，突然失去平衡向前仆，險些跌落舞台，她坦言當時並非機關或服裝問題，純粹是自己一時失去重心。（盧振輝攝）

南京巡演尋根感觸良多 遇上媽媽舊時表哥與校友

兩人剛完成南京站巡演，此行對Sally而言別具意義。因為南京是Sally的家鄉，竟有熱心歌迷幫她尋獲曾祖父的舊居資料，更讓她意外重遇媽媽當年失散的表哥以及大量昔日舊朋友。Sally感性表示：「我又去咗我媽咪以前讀書嘅學校，嗰種感覺好溫暖、好開心，令我知道佢哋嗰陣時為我哋屋企付出咗幾多辛苦，所以我好感恩。」

南京是Sally的家鄉，竟有熱心歌迷幫她尋獲曾祖父的舊居資料，更讓她意外重遇媽媽當年失散的表哥以及大量昔日舊朋友。（盧振輝攝）

阿Lam亦指自己首次去南京，這次巡演走訪了17個城市，當中很多地方都是未去過，開心能夠一邊工作一邊遊覽當地風景，並認識到許多新歌迷，令他覺得過去一年過得非常充實，更笑言心境彷彿重返年輕時代，亦希望有機會返廣州尋根。

阿Lam這次巡演走訪了17個城市，當中很多地方都是未去過，開心能夠一邊工作一邊遊覽當地風景，並認識到許多新歌迷（盧振輝攝）

阿Lam希望有機會返廣州尋根。（盧振輝攝）

冧爆大談可愛孫女「林筠」天生捲髮似足爺爺

此外，談及兩位孫女，阿Lam和Sally即時露出慈愛笑容。問到二月演唱會大孫女林明可會上台做嘉賓？Sally直言只有2歲多，年紀尚小，還未能出鏡。不過阿Lam激讚大孫女是他聽過唯一一個小朋友，唱歌不會走音，整首《十分十二寸》都跟到，Sally相信孫女遺傳了爺爺，是「巨肺」。

阿Lam激讚大孫女是他聽過唯一一個小朋友，唱歌不會走音，整首《十分十二寸》都跟到，Sally相信孫女遺傳了爺爺，是「巨肺」。

至於小孫女，Sally大爆兩老非常記掛，一有時間就會見，因為小朋友變化很快，以免錯過她們的成長點滴。問到小孫女現在樣子像誰？Sally指著阿Lam說：「似佢，似佢。同埋呢個孫女係攣頭髮，成個攣毛咁，好多頭髮。眼同樣都似曬佢。我睇住佢飲奶個樣，嘩，真係好似阿Lam。」阿Lam笑指小孫女：「佢好大聲，一喊就好大聲。呢個係小鐵肺。」

問到小孫女現在樣子像誰？Sally指著阿Lam說：「似佢，似佢。同埋呢個孫女係攣頭髮，成個攣毛咁，好多頭髮，眼同樣都似曬佢。」

被問到小孫女的中文名字，阿Lam親自為孫女改名為「林筠」。阿Lam解釋改名靈感：「因為第一個孫女叫『林明』，係兩個字，所以跟住都想改兩個字，我鍾意簡簡單單，我覺得好聽㗎咋。」至於孫女的英文名則叫「Ivory」，阿Lam笑言：「Ivory代表象牙，點知佢出世時皮膚黝黑，不過而家越大就開始白返啲。」Sally笑指平時都會暱稱小孫女為「IQ女」，被爺爺錫到燶。