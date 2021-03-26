任噏亂評︱林鍾擂台單挑變圍揪口水戰　鍾培生衰衝動終賠上代價？

撰文： 陳栢宇 最後更新日期： 2021-03-26 09:30

裕美現任男友林作與富三代鍾培生的世紀拳賽落實在9月18日於九龍灣Star Hall舉行，雖然鍾培生有不少實戰經驗，但林作未有因此而被嚇窒，更密密搵前世界拳王向柏榮操拳，所以屆時鹿死誰手仍然是未知之數。「林鍾一戰」在半年後才正式開打決下高下，但賽前的「口水戰」已經夠晒火花，除了兩大主角林作和鍾培生，最近更多了兩名「猛將」參戰，一位是一向言論辛辣的「喱騷」主理人杜汶澤，另一位便是著名娛樂評論家兼落選港男梁裕恆（Flow）。

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杜汶澤在3月24日忽然在Facebook串鍾培生拳賽定價高，更指他與林作擂台戰純屬「小丑打交」，鍾培生同日便發文反擊，更直指「喱騷」做唔住：「因為佢個Show成功，有好多Friend叫佢：『我哋一齊搞個平台啦，TVB無㗎啦！』咁佢Ego大就去試，戇XX輸X死佢呀。」而杜汶澤抵唔住頸再用連環粗口反擊：「你有幾X叻呀？至叻係咪游水呀？由你老豆個春X游去你老母個X度，咁仲唔係世界冠軍？」叫對方去死再投胎變窮人白手興家以證明叻過自己。

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至於梁裕恆則不滿鍾培生仗勢凌人，他昨日（25/3）不但下戰書揚言出100萬零1蚊兼讓單手，「K唔KO到要睇佢敢唔敢打」，更指鍾培生用錢侮辱「讀書人」林作，希望鍾培生可以取消拳賽：「我相信林作唔在乎呢一百萬，心裏面亦一萬個唔想打，留個言就話要俾你打你咪好惡？但你呢個無品嘅『有錢仔』咁樣踩到上心口亦冇辦法唔應戰，林作係想代表平民發聲！」

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其實杜汶澤和梁裕恆抨擊鍾培生的論點都算入得靚，一個就踩拳賽太小丑太小學雞太離地，一個就點出事件的其中一個面向──有人因為不忿抽水留言所以用錢利誘擂台對決務求羞辱對方。的確，杜汶澤和梁裕恆兩人沒有因為抽水而得到什麼，一個被反擊點中痛處，一個就被指抽水上癮，但他們的情況始終比起鍾培生好得多，當風向漸漸吹向林作的時候，確實是小不忍則亂大謀，就算打贏場架，最終亦只會搞臭個朵，變成真正大輸家，難怪連與鍾培生關係友好的YouTuber大J也忍不住話他講多錯多。

大J雖然同鍾培生有兩句算係老友，但都忍不住話對方講多錯多。（Facebook圖片）

「林鍾一戰」夠花生、夠Juicy，所以習慣四周發表意見的仁兄想加把口講兩句都是人之常情，亦相信之後林作和鍾培生會繼續化身一眾「星級網友」的人肉抽水站，不停被借題發揮。不過，當其中一方忍不住回應、反擊他眼中的「口痕友」時，只會造成另一邊廂有機會坐山觀虎鬥，你應機應得愈不謹慎，對方就愈容易無意中累積好感。有冇見到林作借杜汶澤、梁裕恆踩多鍾培生兩腳？冇，因為他知道幾時進擊抽水搶分數幾時Act like a gentleman韜光養晦，最大贏家之人應當如此。

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