《伙記辦大事》傳於4月播出　陳瀅兩線劇齊發TVB力谷上一線?

撰文： 洪曉璇 最後更新日期： 2021-03-26 17:50

TVB近來節目調動連連，有部份已拍完一段時間嘅劇集亦終於可以播出。2019年拍攝，由TVB福將歐陽震華、馬德鐘，夥拍萬綺雯陳瀅主演嘅《伙記辦大事》，傳出4月將會播出﹗

《伙記辦大事》2019年已經開始拍攝，但一直未播出。（微博圖片）

其實呢套劇早喺19年9月開拍，乃歐陽震華同萬綺雯繼2015年《東坡家事》後再度合作。劇中Bobby同蚊蚊都係警察，分別喺東九龍交通部及重案組，馬德鐘飾演律師，陳瀅演小型貨車司機，至於正有交通意外官非纏身嘅楊明，喺劇中再次演警察，係一名交通警。

歐陽震華同萬綺雯繼2015年《東坡家事》後，再喺《伙記辦大事》合作。（劇照）

其實喺2020無綫節目巡禮時，《伙記辦大事》已經係12套推薦劇集之一，又分別喺20年同21年香港國際影視展推介過，但一路遲遲未播出。3月25日晚《伙記辦大事》Facebook專頁貼出新海報留言話：「兩大視帝戲派登場！4月~伙記辦大事。」

3月25日晚《伙記辦大事》Facebook專頁有更新。（Facebook圖片）

由於《愛美麗狂想曲》播到4月30日先播完，相信《伙記辦大事》會接《大步走》9點半黃金時段，即係4月份兩線劇集都見到陳瀅身影，佢喺呢套戲同馬德鐘譜出父女戀更有激吻場面﹗對於嚟緊兩線黃金劇集時段都有份演出，覺唔覺備受力捧？陳瀅接受《香港01》訪問時笑言：「如果係嘅要多謝公司先，自己覺得工作量差不多，但角色係愈來愈難同多層次，作為演員係開心嘅可以挑戰唔同類型，唔使一路重複，係開心嘅可以不停進步。」

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