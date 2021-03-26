徐信愛反駁(G)I-DLE穗珍否認霸凌　中二被笑「「反正是過氣藝人」

撰文： 陳穎妍 最後更新日期： 2021-03-26 14:20

韓國演藝界爆發一連串校園霸凌風波未完，其中兩次否認的女團(G)I-DLE成員穗珍，今天 （26日）再被演員徐信愛發長文爆料，反撃穗珍表示「已經不記得」的說法，更鼓勵更多遭受校園暴力的受害者勇敢站出來。

穗珍是幾位最早捲入校園霸凌風波之一的藝人，但她已兩次發聲明否認事件，她亦講到與同學徐信愛沒有說過任何話。不過徐信愛今天再在IG爆料，講到自己雖然是童星出身，但在學校也與一般孩子沒有分別，但自中二轉校後，兩年間一直被同一群人在上學路、走廊及飯堂等恥笑及罵。徐信愛表示「不怎麼漂亮如何做藝人？」、「反正她是過氣藝人」和「如果換轉是我也會被排擠」等說話，至今也仍是她中心的傷疤，導致她升高中後有了社交障礙。

徐信愛在IG發長文再爆穗珍中學時的惡行。（IG/@seoshinae）

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徐信愛講到：「她本人說已經不記得，亦沒有與我說過話。沒錯，因為我只是遭到單方面的辱罵而已…雖然不知道有甚麼證人和證據，但我想問問那位的選擇性記憶，能掩蓋我所說的所有真相嗎。」直接反駁穗珍否認霸凌的立場。此外徐信愛用自身經歷鼓勵因園暴力而受苦的人，希望他們能鼓起勇氣向他人求助，不要誤信時間能沖淡一切。

穗珍否認校園霸凌時講過，學生時期與徐信愛從沒有說過話。（IG/@official_g_i_dle）

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