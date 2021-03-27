網傳退圈女星為復出被騙1200萬　3大關鍵詞疑似指向李小璐？

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-03-27 13:30

近日，有網友爆料某內地醜聞退圈女星被騙1200萬，引起網友熱議。

爆料中寫到，該女星因一些醜聞鬧得人盡皆知，因為急於復出，找到曾經認識的「高哥」，這位「高哥」抓住其急於復出的心理，美其名曰「通融費」，還簽署「投資協議」，讓該女星以個人名義向「高哥」公司賬戶匯款1200萬，後來發現被「高哥」私吞，她才恍然大悟被騙，文末還提到「這位女星名聲、家庭、錢財都沒有了」。

在第二彈爆料中，介紹了這位「高哥」的背景，指該女星在小區放狗時認識了這位「高哥」，他將自己偽裝成官二代、高知識分子同畫家，自稱大官員都是他的親戚，甚至還謊稱自己在北京西城區租了一個大四合院辦公，更指這個四合院是北京的龍脈，慈溪娘娘的行宮，是高官經常聚會的場所，以此獲得這位女星同其老公信任。而網民從關鍵詞「醜聞」、「急於復出」、「離婚」等，初步推斷出當事人就是李小璐。

2017年尾，李小璐被爆婚外戀，同Rapper PGone「夜宿門」，更有親密視頻流出，兩人深陷輿論，至此之後，李小璐雖再無公開露面，但在2019年時，她確實有不少想復出的跡象，除了開網店之外，還有一套劇集《讀心》播出。直到2019年11月14日同賈乃亮宣布離婚後，才逐漸沒有「試水」動作。而在離婚後的第二日，李小璐發長文訴說心路歷程，透露自己曾經被威脅勒索，當時有人將矛頭指向內地狗仔卓偉，不過當事人立即澄清，更爆料李小璐被騙1200萬。

今次舊事重提，應該就是曝光李小璐被騙過程。網友順藤摸瓜，發現早在2015年，李小璐身邊就有一位名叫高菘駿的男性友人，在他的社交媒體中，有甜馨的動態，且在李小璐被封殺後，兩人還經常互動拍片。而高菘駿曾在留言中告知網友，自己是李小璐同賈乃亮的哥哥，甜馨的舅父，此外，還曬過四合院，同爆料吻合，如果真是這位「高哥」，那真是細思極恐。

目前，高菘駿已清空社交媒體，爆料中的「高哥」也在取保候審階段，很快會被移送檢查機關。而李小璐也只是在微博分享些生活動態，連出新歌都沒有大肆宣傳，復出之路恐怕還是有些艱難。

高菘駿目前已清空社交媒體。（網絡圖片）