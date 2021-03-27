TVB記者會惡搞姜濤惹公憤　涉事Bob林盛斌致歉：會好好檢討言行

撰文： 洪曉璇 最後更新日期： 2021-03-27 16:15

TVB日前舉行「超級綜藝 隆重登場」記者會，搵嚟鄧智堅以「薑蓉」身份扮MIRROR主將姜濤，惹起姜糖不滿。（影片截圖）

TVB日前舉行「超級綜藝 隆重登場」記者會，介紹新嘅9個綜藝節目，但大家焦點落喺記招上，鄧智堅扮MIRROR主將姜濤化身「薑蓉」，更跳住舞唱出《蒙著嘴說愛你》歌詞「So I say I love you」，當時麥美恩追打鄧智堅大叫「收聲啦！」阿Bob林盛斌亦喺側邊大叫：「打佢！o趙佢！」連日來大批姜糖到各人社交網留言炮轟。

被姜濤及MIRROR粉絲連日炮轟，馮盈盈火速出POST撲火。（IG：@Crystalfyy）

TVB記招惡搞姜濤惹FANS炮轟 馮盈盈自認鏡粉撲火：我係追星族

眼見群情洶湧，馮盈盈先喺27號出POST自認鏡粉撲火，同樣成為箭靶嘅阿Bob隨後亦發文致歉：「收到各位嘅意見，亦明白大家嘅感受。如果我嘅行為同言論令到任何人唔開心，我衷心同各位講聲唔好意思，對唔住。亦向姜濤同其他支持佢嘅朋友及粉絲表示，我為我一時衝口而出嘅不當說話令人有唔好嘅感受，感到十分抱歉，我亦會好好檢討我日後嘅言行。」