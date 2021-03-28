他來自江湖︱周星馳搵錢技術出神入化　抵押豪宅投資地皮速賺5倍

撰文： 陳栢宇 最後更新日期： 2021-03-28 00:00

無綫（TVB）劇集《他來自江湖》最近在翡翠台深宵時段重播，第27集便有「何金水」周星馳與「基哥」許紹雄合資開設的出入口公司被迫倒閉的情節。雖然周星馳在劇情經歷生意失敗，但現實中的他卻是一名超級富豪，更識得用不同招數增加資產，例如2011年他將山頂普樂道12號豪宅抵押滙豐銀行套現8億港元後，與文化中國合資20億人民幣投資內地地皮，轉眼間地皮價值已升值接近5倍。周星馳曾一度贖回豪宅，而物業正由美資銀行JPMorgan Chase Bank, N.A.承按，周星馳2020年3月便藉此套現11億港元。

周星馳在《他來自江湖》中向吳孟達借錢救公司，但對方拒絕，所以大發脾氣。（電視畫面）

其實之前周星馳已經透過天比高洋房項目賺了一大筆錢。2004年沙士後，周星馳趁樓市未復蘇，與菱電集團合作斥3.2億港元低價購入天比高，並重建4幢獨立洋房，其後以3億元和3.5億沽出18號屋和16號屋。2011年，他更以8億元、實用面積呎價13.4萬元出售10號屋，刷新了當時的亞洲紀錄。當然，除了超級財技，周星馳之前亦透過片酬、電影票房分紅累積財富，他執導的《美人魚》更是世界史上最高票房的非荷里活片，全球票房達5.55 億美元，而他個人便袋了超過1億美元。

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